Sofocado un incendio en una vivienda abandonada de Anguciana

LOGROÑO 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han sofocado un incendio en una vivienda abandonada situada en la calle Miguel de Cervantes, número 7, de Anguciana. No hay que lamentar daños personales.

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares han dado el aviso sobre las 11,10 horas de este domingo y, además de los bomberos, se han personado los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

El fuego ha afectado a dos habitaciones y a los enseres situados en su interior.