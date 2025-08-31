Sofocado esta noche un fuego en un patio de una casa abandonada en la calle Ateneo Riojano de Logroño

Archivo - Camión de Bomberos de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio, sin mayores consecuencias, ha afectado esta pasada noche al patio interior de una casa abandonada en la calle Ateneo Riojano de Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 22,49 horas de este sábado, un particular ha comunicado al Centro de Emergencias el incendio de una casa en estado de abandono situada en la calle Ateneo Riojano de la capital riojana.

Desde SOS Rioja se ha movilizado a los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud, alertando a su vez a Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, Policía Nacional y Policía Local.

Como consecuencia del fuego no se han originado afortunadamente desgacias personales. El incendio ha afectado a basura, hierba y restos de aislante en un patio interior de unos 120 metros cuadrados.