Sordo considera que son los "explotadores" los que se oponen al proceso de regularización

El secretario general de CC.OO, Unai Sordo - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha considerado hoy que son los "explotadores" los que se oponen al proceso de regularización de las personas extranjeras que ya están en el país.

Sordo, en declaraciones a los medios de comunicación poco antes de participar en una asamblea de delegados y delegadas en Logroño, ha mostrado su "satisfacción" por la regulación anunciada y ha denunciado la actitud "hostil" de la derecha.

Ha considerado que "la razón por la que la derecha, que representa a lo peor del empresariado español, se opone a la regularización de estas personas, es porque las personas, mientras son irregulares, mientras son ilegales, como dicen ellos, son personas más vulnerables".

Son personas, ha dicho, "a las que es más fácil explotar, a las que es más fácil acosar, a las que es más fácil pagar por debajo del convenio colectivo, no tener dada de alta en la Seguridad Social".

"España, y lo sabéis bien en La Rioja, va a necesitar de forma permanente del concurso de personas que vengan de otros países a trabajar y a vivir en nuestro país", ha señalado.

A partir de ahí, ha visto, "lo que se trata es de organizar convenientemente esos flujos migratorios para que todo el mundo tenga derechos, tenga las mismas obligaciones y no sean explotados".

"Porque, además, la explotación de los migrantes es una forma de tirar a la baja los salarios de los autóctonos. Y esa es la trampa de pelear al último con el penúltimo en la que nos quiere instalar el neofascismo", ha espetado.

Por eso, ha considerado que "hay que oponerse a esos mensajes y hay que celebrar que estas personas vayan a tener los mismos derechos y también, evidentemente, las mismas obligaciones".