El SOS Rioja 112 gestionó 27 expedientes relacionados con las lluvias y tormentas de este jueves en La Rioja

Lluvia en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una vez finalizado el aviso de nivel naranja de la AEMET por lluvias y tormentas, desarrollado durante la tarde de este jueves, desde el CECOP SOS-Rioja se han gestionado un total de 27 expedientes relacionadas con el episodio meteorológico.

La mayoría de las llamadas se han producido por acumulaciones de agua y barro en carreteras y calzadas y por problemas en el alcantarillado y sumideros. También se han recibido llamadas por la entrada de agua en locales, viviendas, garajes y otros establecimientos, principalmente en Logroño.

Ante los distintos avisos fueron movilizados los Bomberos de CEIS-Rioja, Bomberos de Logroño, Guardia Civil y las Policías Locales de Logroño y Arnedo y personal de mantenimiento de carreteras.