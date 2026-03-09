El SOS Rioja ha gestionado 62 expedientes desde el inicio del importante episodio de lluvias que comenzó el jueves

La Rioja mantiene activo el Plan INUNCAR en fase de emergencia ante el episodio de lluvias y el aumento de caudales - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Desde el inicio del episodio de lluvias el día 5 de marzo, se han gestionado 62 expedientes y 153 llamadas en el Centro Coordinador de Emergencias, según ha informado el SOS Rioja 112.

El día 6 se activó la fase de Preemergencia del INUNCAR y, ante la evolución de las precipitaciones y el aumento de caudales, el día 7 se declaró la Fase de Emergencia Situación 0 de INUNCAR.

Desde entonces se han registrado diversas incidencias, entre ellas desprendimientos de ladera en Clavijo y Herce, caída de piedras y barro en Pinillos, Villaverde de Rioja, Logroño y Alcanadre, inestabilidad de terrenos en Leza de Río Leza, árboles caídos en Haro y Nestares, así como una colisión múltiple en Viguera.

En todas estas incidencias destaca la afección registrada en el embalse de Añamaza, en Cervera del Río Alhama, que da dado lugar a la declaración de la Fase de Emergencia Situación 1 del INUNCAR, que ha conllevado el desarrollo de un seguimiento especial ante el rebosamiento.