SOS Rioja registra 27 incidencias este domingo por el temporal de viento, sobre todo en Logroño

LOGROÑO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

SOS Rioja ha registrado este domingo un total de 27 incidencias debidas al temporal de viento ocurrido durante la jornada de ayer, en especial a primera hora de la tarde.

De acuerdo con estas informaciones, una vez finalizado a las 23,59 horas de ayer el aviso de nivel amarillo por vientos iniciado el día 25 de enero de 2026, se han registrado un total de 27 incidencias en el CECOP SOS Rioja 112.

La mayoría de ellas se han registrado en la capital riojana y su entorno, por movimiento de contenedores, caída de ramas, árboles, señales, chapas en tejados y cableado eléctrico, en calles y carreteras.

Para la resolución de estas incidencias se ha movilizado y/o alertado a Bomberos del CEIS, Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, Guardia Civil, Policía Nacional y las diferentes Policías Locales de los municipios afectados.

Los datos más significativos de viento (km/h) registrados en las estaciones meteorológicas de SOS Rioja han sido Arnedillo(114,5), Aguilar del Río Alhama(105,5), San Román de Cameros(104,8), Ocón(99), Santa Marina(98,6), Cervera del Río Alhama(98,3), Calahorra(90,7), Haro(84,6), Logroño(81,4), Nájera(69,8), Alfaro(68), Santo Domingo de la Calzada(65,9) y Arnedo(63).