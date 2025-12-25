El SOS Rioja registra un centenar de incidencias en la Nochebuena

Archivo - Centro de Coordinación del SOS Rioja - SOS RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación Operativa SOS Rioja, ha gestionado a lo largo de la pasada Nochebuena en torno a un centenar de intervenciones en toda la Comunidad Autónoma, tal y como ha informado el SOS Rioja.

Durante las primeras horas de la noche, la mayoría de los avisos estuvieron relacionados con emergencias de carácter sanitario. Sin embargo, con la entrada de la madrugada, la tipología de las incidencias fue evolucionando.

De este modo, se registró un incremento de las actuaciones por altercados en vía pública, peleas, agresiones e intoxicaciones etílicas, especialmente en Logroño y en las principales cabeceras de comarca.

Para la atención y resolución de estas incidencias, desde SOS Rioja se activaron de manera coordinada recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud, así como efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Policías Locales de los distintos municipios.

Desde SOS Rioja se ha agradecido la labor de todos los servicios intervinientes, "tanto en esta como en cualquier otra noche, sea o no señalada".

También, se ha deseado a la ciudadanía un feliz día de Navidad, recordando que los servicios de emergencia permanecemos operativos las 24 horas del día para atender cualquier situación que lo requiera.