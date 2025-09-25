SPPME alerta de "falta de efectivos en la unidad de Violencia de Género y Convivencia" durante los Sanmateos de Logroño

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME) ha manifestado este jueves "públicamente su profunda preocupación por la deficiente planificación en materia de seguridad durante las fiestas de San Mateo 2025 en Logroño", como aseguran a través de un comunicado a los medios.

En concreto, aseguran que "el pasado 21 de septiembre, coincidiendo con los actos centrales de las celebraciones, la Unidad de Violencia de Género y Convivencia de la Policía Local únicamente contó con un solo agente destinado a la vigilancia y protección de víctimas de violencia de género".

Y añaden que "el resto de los componentes de esta unidad especializada fueron enviados de uniforme a labores de regulación y control de tráfico vinculadas a los festejos taurinos y al desfile de carrozas".

De este modo, "este único agente tuvo que asumir en solitario las tareas de vigilancia de las rutinas de protección y la realización de entrevistas de valoración de riesgo que establece la Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, resultando imposible atender en su totalidad dichas funciones por la evidente falta de efectivos".

Desde el SPPME consideran esta decisión "un grave error de organización que pone en riesgo la adecuada atención y protección de las víctimas en una jornada de especial afluencia de personas y de situaciones potencialmente sensibles".

"La reasignación de personal especializado a funciones ajenas a su cometido habitual no solo supone un menosprecio a la labor que desarrolla esta unidad, sino que transmite a la ciudadanía una preocupante sensación de desprotección en un ámbito tan sensible como es la violencia de género", recalcan desde el SPPME.

Recuerdan desde el sindicato, además, que "la seguridad de las víctimas debe ser siempre prioritaria y no puede verse relegada frente a cuestiones de carácter logístico o festivo".

Señalan que "la existencia de unidades especializadas responde a la necesidad de ofrecer una atención integral y permanente, garantizando la protección real y efectiva de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad".

Por todo ello, el SPPME "exige a los responsables municipales de Policía Local una revisión inmediata de los criterios de planificación de los servicios, asegurando que en el futuro no se vuelva a repetir una situación que compromete la confianza de la ciudadanía y la dignidad del propio cuerpo policial".