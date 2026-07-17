SPRF respalda a policías locales de Calahorra por gestionar "sin incidentes" una "celebración espontánea" del Mundial

LOGROÑO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios (SRPF) ha mostrado este viernes su "respaldo" a los agentes de la Policía Local de Calahorra que estaban prestando servicio el pasado martes, cuando, tras la victoria de España en la semifinal del Mundial de Fútbol, se produjeron festejos de forma espontánea en la localidad riojana.

En un comunicado, el sindicato señala "la información conocida sobre la posible tramitación de denuncias mediante el visionado de las cámaras de seguridad del Ayuntamiento de Calahorra y, al parecer, también mediante imágenes solicitadas a medios de comunicación", tras "la concentración espontánea de aficionados en la ciudad" para celebrar la victoria del combinado nacional.

Una situación, dice el SRPF, ante el que traslada "su reconocimiento y apoyo al turno de servicio nocturno que prestó servicio durante esa jornada, cuya actuación permitió gestionar la presencia de miles de personas en las calles de Calahorra sin que se produjeran incidentes relevantes en materia de orden público".

Igualmente, expresa "su respaldo a los agentes de dicho turno, quienes, lejos de recibir el reconocimiento por el trabajo realizado y la adecuada gestión de una situación excepcional, han sido objeto de críticas por parte de la Jefatura de la Policía Local por no haber formulado denuncias por presuntas infracciones de tráfico cometidas tanto por conductores como por peatones".

El SRPF muestra también "su apoyo a los compañeros que volverán a prestar servicio en la posible celebración del próximo domingo, confiamos en que puedan seguir ejerciendo su labor con el mismo criterio profesional, priorizando la protección de la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público por encima de cualquier otra consideración".

Este sindicato "desea recordar que, la labor policial debe desarrollarse siempre de forma proporcionada y adaptada a las circunstancias concretas de cada intervención".

"Cuando miles de personas ocupan la vía pública con motivo de una celebración festiva, el objetivo prioritario de los agentes debe ser preservar la seguridad colectiva, evitar alteraciones del orden público y garantizar la convivencia ciudadana", aducen.

En ese contexto, "la valoración sobre la oportunidad de denunciar determinadas infracciones administrativas corresponde al criterio profesional de los agentes actuantes, quienes deben ponderar en cada momento qué actuaciones contribuyen de forma más eficaz a garantizar la seguridad de todos los ciudadanos".

Por todo ello, el SRPF "reitera su respaldo a los policías que actuaron aquella noche y reclama que su actuación sea valorada teniendo en cuenta el contexto excepcional en el que desarrollaron su servicio y los resultados obtenidos, que permitieron que una concentración multitudinaria transcurriera sin incidentes de gravedad".