STAR "en contra de un acuerdo minoritario" sobre el profesorado interino

LOGROÑO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato STAR ha anunciado que votará en contra de la Orden de Interinos propuesta por la Administración por "no recoger la misma, verdaderos cambios en cuanto a las dos líneas rojas marcadas, recuperación del cobro del verano y obligatoriedad en las plazas parciales, así como por considerar que la negociación ha sido una verdadera estafa, una pantomima en la que se ha faltado el respeto gravemente a la parte sindical".

En un comunicado, han recordado que "hoy se ha vivido una negociación que dista mucho de la rigurosidad y seriedad que se le presupone, motivo por el cual STAR mostrará el más rotundo rechazo a la norma planteada, al no respetar la negociación las líneas rojas señaladas por esta organización en representación de aquellos a los que afecta, más del 40 por ciento del profesorado riojano, verano y jornadas parciales, además de considerar que el trabajo y posicionamientos de parte de las organizaciones sindicales presentes en la mesa ha sido menospreciado por parte de la Administración".

Respecto a las mejoras incluidas en la norma "nos parecen insuficientes y alejadas de lo pretendido. Nos referimos concretamente a la ausencia de una verdadera mejora en cuanto a la recuperación del cobro del verano, bloqueado desde 2014, así como en todo lo relacionado con la propuesta de jornadas parciales presentada", han destacado.

Para STAR, atendiendo a los años que llevamos reclamando un cambio profundo de la norma y a las reclamaciones del propio personal al que afecta, "la propuesta lanzada por la Consejería se queda muy lejos de lo esperado". Hay que recordar que esta Orden "fue puesta en marcha en 2016 y desde entonces los cambios que se han producido sobre la misma tan solo han sido pequeñas modificaciones que no abordaban los aspectos que verdaderamente preocupaban al personal interino".

Además, han expresado "su más profunda decepción para con esta Consejería, la cual, pensemos que por torpeza y no de forma premeditada ha infravalorado el trabajo que desde hace meses llevamos haciendo como Organización". Se ha dado por hecho que "con dos apoyos, un acuerdo minoritario sin lugar a duda, el resto de organizaciones ya no tenemos valor". Esto es "algo inadmisible, más si tenemos en cuenta que la votación estaba prevista para mañana, y lo que se planteaba en el día de hoy era dar una opinión sobre una propuesta".

Para STAR, "lamentablemente y gracias al apoyo de dos organizaciones sindicales cuya representación es tan solo del 37 por ciento del total de la mesa de negociación, esta norma verá previsiblemente la luz el curso próximo introduciendo, sobre la Orden actual, unos cambios que lamentablemente no lograrán lo pretendido, una verdadera mejora de las condiciones laborales de los docentes interinos en La Rioja, y cuyas mejoras además pierden valor al haber quedado comprometidas de aquí a 4 años".