STAR critica "la falta de aparcamientos" para el personal del Hospital de La Rioja

Hospital de La Rioja - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Desde hace mucho tiempo el Sindicato STAR ha venido criticando "la falta de aprovechamiento" del espacio existente en la parte trasera del Hospital de La Rioja con el fin de habilitar una serie de plazas de aparcamiento que puedan ser utilizadas por los trabajadores del centro.

"La falta de interés por parte del SERIS" a la hora de facilitar espacios de aparcamientos para sus trabajadores se ha visto agravada los fines de semana por el aumento del turismo en la zona, la existencia de espacios culturales y de ocio que concentran numeroso público y la peatonalización del Casco Antiguo lo que conlleva que "no sea posible aparcar ni siquiera en las proximidades".

Durante la semana determinados vehículos particulares hacen uso de un espacio existente en el patio trasero del hospital que en cambio "no se autoriza al resto de trabajadores a que puedan hacer uso de ellas los fines de semana cerrando el acceso a esa zona".

Desde el Sindicato STAR "consideremos que sería posible realizar un estudio adecuado del espacio existente en la parte trasera con el fin de habilitar un pequeño número de plazas de aparcamiento, que junto a las que no se utilizan, si bien no solucionan el problema sí que vendrían a paliar en parte el problema con el que se encuentran los trabajadores, especialmente los fines de semana a la hora de acceder a su centro de trabajo", ha concluido el sindicato.