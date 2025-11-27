STAR exige medidas "inmediatas y transparencia total" para garantizar la seguridad en el Marqués de Vallejo

LOGROÑO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tras la visita al propio centro por parte de los delegados de prevención de STAR la semana pasada y, atendiendo a las últimas informaciones publicadas sobre la situación del centro Marqués de Vallejo, STAR ha exigido en el Comité de Seguridad y Salud celebrado en el día de hoy que la seguridad de trabajadores y usuarios "prevalezca por encima de cualquier otra consideración, reclamando que no se escatime en recursos materiales ni humanos".

STAR ha presentado de forma íntegra todas las solicitudes y requerimientos expresados tanto por parte del personal docente como no docente de este centro educativo, recordando "que es imprescindible disponer de información clara, puntual y constante para evitar incertidumbre y temores, más que comprensibles si atendemos al cierre de una de las partes de su lugar de trabajo y a las condiciones en las que se encuentran otros espacios en los que la actividad se viene desarrollando de forma ordinaria a pesar de su estado deficitario".

Asimismo, STAR ha insistido "en la urgente necesidad de un nuevo centro, una demanda planteada desde años, atendiendo tanto a la antigüedad del centro, como a las deficiencias puestas de manifiesto ya desde 2007".

Para STAR es algo que "debe atajarse ya" y de forma definitiva, evitando los continuos "parcheos" que sobre este edificio se han ido acometiendo en los últimos años.

Respecto al alojamiento de las y los residentes, cabe destacar que todavía 6 de un total de 24 siguen sin contar con una nueva reubicación y que, los ya trasladados a la residencia del IES La Laboral, 18, van a tener que padecer todavía diferentes intervenciones para garantizar las medidas de confort con las que contaban hasta ahora. STAR ha planteado alternativas adicionales y ha subrayado "las dificultades que este cambio también supone para el personal, que deberá asumir nuevas cargas organizativas y asistenciales".

Aunque por parte de la Dirección General de Gestión Educativa se nos han adelantado diferentes posibilidades y alternativas, poniendo el foco principalmente en abordar prioritariamente el tema de la seguridad, como no puede ser de otra forma, el Sindicato STAR continuará realizando un seguimiento exhaustivo de la situación y ofreciendo apoyo directo a todos los trabajadores del centro, para exigir que además de garantía en cuanto a la seguridad, no se escatime en recursos e información hacia los afectados.