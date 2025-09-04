STAR hace un llamamiento al Gobierno de La Rioja en relación con las condiciones de trabajo de los Bomberos Forestales

La caída de un rayo provoca diferentes focos de incendio entre Mansilla, Collado Grande y Munilla (La Rioja) - BOMBEROS FORESTALES DE LA RIOJA

LOGROÑO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

STAR ha instado este miércoles a la Administración a "tomar las medidas oportunas para mejorar la situación de los dispositivos de Bomberos Forestales dependientes del Gobierno de La Rioja", incorporando "medidas que asegure unas plantillas adecuadas a la actual situación de emergencia climática, y cuyo personal cuente con las condiciones laborales adecuadas y medios materiales suficientes".

Como dice el sindicato en un comunicado, "España enfrenta una grave situación de incendios forestales agravada por el cambio climático" y si bien reconoce que "en comparación con el entorno nacional, La Rioja ha sufrido menos incendios gracias a su tamaño, y a una rápida capacidad de respuesta y compromiso del colectivo de extinción de incendios".

Señala que "La Rioja cuenta con 12 retenes de Bomberos Forestales, 5 retenes gestionados por la empresa pública TRAGSA, 1 Helicóptero con la CARIF, Agentes Forestales, Técnicos y Conductores de autobomba entre otros profesionales que colaboran en la extinción de Incendios Forestales".

Al ser una comunidad autónoma pequeña, "somos capaces de llegar a los incendios que van surgiendo en nuestro territorio con gran rapidez", pero, a juicio de STAR, "no es la única razón, el colectivo de extinción de incendios forestales de La Rioja es un colectivo comprometido con su trabajo de prevención y extinción de incendios forestales, que no duda en dejarse la piel para no tener que vivir las situaciones que estamos viendo actualmente en el resto de las Comunidades Autónomas españolas".

Sin embargo, desde el sindicato, "advertimos que el riesgo va en aumento debido a temperaturas cada vez más altas y olas de calor prolongadas, mayor número de tormentas secas con rayos y factores antrópicos (riesgos provocados por la acción del ser humano y sus efectos sobre la naturaleza, negligencias...)".

Todo esto, aseguran, "a la par que el colectivo de Bomberos Forestales continúa con carencias y reivindicaciones sin resolver". Así, inciden en que "nos encontramos con falta de personal, sin haberse cubierto todas las plazas de personal fijo-discontinuo, y sin haberse reforzado los retenes este verano".

Ello, señalan, "sumado una ausencia de cobertura ante bajas o permisos, lo que merma la capacidad operativa, poniendo así en riesgo al resto de componentes del retén por la falta de personal. Sería necesario que los retenes estuvieran formados por, al menos, 9 bomberos forestales".

Consideran que "necesarias son también mejoras en los recursos de extinción inicial, como acceso al agua y más herramientas. Ya solamente disponen de un batefuegos, una mochila extintora y una azada para enfrentarnos a las llamas en un primer ataque".

"Nos encontramos sin apoyo, en la mayoría de ocasiones, de una autobomba o un pick up con depósito de agua, que facilitaría la extinción de los incendios en una primera etapa y no daría pie a que se convirtiesen en incendios forestales de grandes dimensiones", afirman.

Ven "igual de importante son los recursos para la prevención: se debe contar con maquinaria adecuada (tractores) y más tecnología", algo que "facilitaría enormemente la labor de desbroce de cortafuegos, fajas auxiliares y caminos, siendo estas labores de prevención esenciales para un mejor apoyo y anclaje en los futuros incendios forestales que se pudieran producir en un futuro".

Además, "se hace visiblemente necesario la ampliación del dispositivo ante la creciente emergencia climática, es necesario disponer de profesionales suficientes para responder a los futuros retos ambientales que están por venir, además de una Formación continua en nuevas técnicas y procedimientos de extinción, forestales".

Todo ello en un contexto laboral en el colectivo de Bomberos Forestales "está a la espera de una funcionarización que reconozca su labor profesional como propia del personal funcionario de nuestra comunidad autónoma, así como de un reconocimiento retributivo del esfuerzo, el riesgo físico y el impacto psicológico del trabajo, por las situaciones de estrés a las que tendrán que hacer frente".

"La gestión de los montes no puede seguir relegada a un segundo plano, ni depender de medidas improvisadas, es necesario invertir en recursos humanos, medios materiales y formación continua para garantizar una respuesta eficaz ante incendios cada vez más frecuentes e intensos", recalcan desde el sindicato.

En este sentido, recuerdan que "el pasado 12 de agosto se vivió una situación crítica de incendios simultáneos, lo que evidenció la necesidad de mejorar el dispositivo de prevención y extinción".

Por todo lo anterior, desde STAR "queremos destacar la labor del colectivo de Bomberos Forestales y hacer un llamamiento urgente a la administración competente en materia de Medio Natural, para que adopten decisiones valientes y responsables que estén a la altura de la emergencia climática actual".