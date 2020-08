STAR no apoya el Plan de Contingencia General de Educación en La Rioja

LOGROÑO, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato STAR ha informado, a través de una nota de prensa, que "no apoya un Plan de Contingencia General de Educación

en La Rioja" porque "no ofrece garantías suficientes para la vuelta a las aulas, considerando que llega tarde en el tiempo, que no asegura una dotación de recursos suficiente y adaptada a las necesidades de cada centro y sin garantía presupuestaria real".

Así las cosas, hoy en la Mesa Sectorial de Educación, STAR no ha dado su apoyo al Plan de Contingencia General de Educación en La Rioja. "Como ya hemos manifestado en reiteradas ocasiones consideramos que el Plan General de Contingencias es un documento lleno de intenciones, pero sin concreción en cuanto a dotación de recursos y a dotación presupuestaria".

Es decir, "no concreta cómo se van a materializar dichos

compromisos".

STAR considera que éste asunto, como todo lo relacionado

con la pandemia "es demasiado serio, afectando a toda la comunidad

educativa, como para dar el visto bueno a un documento que no es

garantista en cuanto a dotación de recursos, tanto humanos como

económicos y materiales, y en cuanto a la dotación de dichos recursos

en base a las necesidades reales de cada centro".

STAR durante estos meses ha estado trabajando "para aportar y mejorar dicho Plan y que fuese un plan ajustado a la realidad de los centros, del personal docente y de los equipos directivos. Ante esto nos hemos encontrado una Consejería sin criterios claros, que no ha cumplido los plazos que ella misma se marcaba, lo que ha hecho que los propios centros tengan que realizar su propia planificación sin contar con este Plan de Contingencias General y sin saber con qué recursos pueden contar y sin directrices claras".

Para el sindicato "es prácticamente inviable afrontar con garantías una cuestión que además de buena voluntad, esfuerzo y dedicación, requiere de unos recursos que este plan tampoco contempla".

Por todo esto, STAR "no puede apoyar el Plan de Contingencia General para los centros educativos riojanos, considerando que llega fuera de plazo y que su no publicación ha provocado una delegación de funciones y responsabilidades de los centros educativos y sus equipos directivos quienes han tenido que organizarse sin saber con qué recursos pueden contar, además de no ser garantista en cuanto a la dotación de recursos en base a necesidades y de no ir acompañado de dotación económica contemplada en presupuestos".