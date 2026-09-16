STAR, "preocupado" por la cobertura de sustituciones del profesorado de La Rioja

LOGROÑO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

STAR se muestra "preocupado" por la cobertura de sustituciones del profesorado de La Rioja, en la que casi una treintena de especialidades "ya no cuentan con profesorado o están al límite para afrontar las necesidades que el curso escolar vaya demandando". Una situación que "desde STAR venimos denunciando desde hace años, especialmente preocupante en la especialidad de matemáticas o en las relacionadas directamente con la formación profesional", han lamentado.

"El agotamiento de las listas de interinidad docente en La Rioja es una problemática que se repite año tras año sin que la Consejería le ponga remedio", han puesto en valor. Este curso, "hablamos de un total de 28 especialidades sobre 113, las que se encuentran sin interinos disponibles o están al límite, aspecto que se agrava si tenemos en cuenta que una de las especialidades afectadas es matemáticas, gran problema de cursos pasados no solo en La Rioja sino a nivel nacional, y en 7 de las 10 especialidades del cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de la formación profesional".

Para STAR esta situación "evidencia una falta de planificación que afecta de manera directa a la normalidad del inicio de curso y a las condiciones laborales en las que se está produciendo la vuelta a las aulas. Además de ser un problema de calado que puede repercutir sobre todo el año académico".

Ante la gravedad de estos datos, desde el sindicato "consideramos imprescindible que la Consejería de Educación nos permita abordar esta cuestión en la mesa de negociación para cuanto antes abordar un cambio normativo que llevamos años planteando". "Debemos introducir un sistema más ágil que el actual para nutrir las listas de interinos dado que lo que actualmente viene recogido en la normativa no funciona", ha añadido.

Además, considera que la cobertura de estos puestos a través del Servicio riojano de empleo "no respeta los principios fundamentales igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia que son las reglas básicas que regulan el acceso y la gestión del empleo público en La Rioja y que para STAR deben ser inquebrantables".

Para STAR, "recurrir de forma tardía a soluciones improvisadas o parches burocráticos solo contribuye a demorar la incorporación del profesorado a los centros, provocando que el alumnado pierda horas lectivas de forma innecesaria". Desde STAR "defendemos que la respuesta a esta falta crónica de personal no puede esperar y debe abordarse a corto plazo con un cambio normativo que agilice la forma de incorporar personal docente a nuestras listas, aspecto que pondremos sobre la mesa en la negociación prevista para el día de mañana".