STAR reclama actualizar cese progresivo de actividad docente para garantizar una reducción lectiva real desde 55 años

LOGROÑO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato STAR ha reclamado este jueves STAR reclama "una actualización del cese progresivo de la actividad docente para garantizar una reducción lectiva real desde los 55 años".

Como señala la formación en un comunicado, "desde STAR defendemos que con la nueva normativa sobre jubilaciones y el envejecimiento de las plantillas docentes hace necesario avanzar hacia un modelo que permita una reducción progresiva de la carga lectiva en función de la edad, tomando como referencia medidas que ya se aplican en otras comunidades autónomas".

Así, consideran "imprescindible abrir una negociación concreta de este punto que permita avanzar hacia una reducción progresiva de la carga lectiva vinculada a la edad, tomando como referencia modelos que ya se están aplicando en otras comunidades autónomas".

En este sentido, plantean que "la reducción de la carga lectiva se incremente progresivamente desde los 55 años hasta los 67 años, siguiendo el modelo existente en Navarra": 55 años, 1 hora lectiva menos; 56 años, 2 horas lectivas menos; 57 años, 3 horas lectivas menos; 58 años, 4 horas lectivas menos; 59 año, 5 horas lectivas menos; y de 60 a 67 años, 6 horas lectivas menos.

Para STAR, "esta medida debe ir además acompañada de un catálogo común de actividades sustitutorias, aplicable en todos los centros educativos, que permita desarrollar las horas no lectivas derivadas de esta reducción con una carga de trabajo proporcionada y claramente definida. No se trata de quitar horas lectivas para sustituirlas por una carga de trabajo equivalente o incluso superior".

Asimismo, el sindicato ve "imprescindible garantizar que la reducción de la parte lectiva sea real y efectiva para todo el personal docente, independientemente de su perfil profesional o de su condición de funcionario de carrera o personal interino", ya que "existen situaciones en las que esta medida no se aplica al personal interino con las mismas garantías, algo que debe corregirse de inmediato".

"No podemos seguir aplicando en 2026 un modelo prácticamente idéntico al que se acordó hace casi dos décadas. La realidad de nuestros centros y de sus plantillas ha cambiado y las condiciones laborales deben adaptarse a esa realidad", aducen.

Por lo tanto, desde STAR, "reclamamos a la Consejería de Educación la apertura de una negociación específica que permita modernizar el actual sistema de cese progresivo de la actividad profesional para el personal docente, garantizando su aplicación efectiva y homogénea en todos los centros y para todo el profesorado".

"Reconocer la experiencia del profesorado también implica mejorar progresivamente sus condiciones laborales, favoreciendo un final de carrera profesional más sostenible y compatible con la calidad del servicio educativo", finalizan desde el sindicato.