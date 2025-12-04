STAR reivindica "los temas pendientes que afectan al personal docente de la Escuela Pública"

LOGROÑO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

STAR recuerda que "son muchos los temas que están pendientes en el ámbito de la Mesa Sectorial de Educación y que afectan a las condiciones laborales del personal docente". Algunos de ellos se han comenzado a negociar en este primer trimestre "pero hay muchos otros que están pendientes y que consideramos urge poner el calendario de negociación para el próximo trimestre y hasta que finalice el curso escolar".

"Insistimos en la necesidad de regular aspectos normativos que no existen actualmente en nuestra región, como la catalogación de puestos de difícil desempeño y el concursillo, regulaciones que ya existen en otras Administraciones y que llevan años dando buenos resultados".

Además, "es prioritario como regular normativamente las comisiones de servicio y el teletrabajo en el ámbito docente, así como diseñar un plan de claustros estables que dé estabilidad al profesorado y a los propios centros".

"Seguimos reivindicando mejoras en la Formación Profesional, como la equiparación salarial de todo el personal perteneciente a estas especialidades".

Las mejora de las condiciones de los equipos directivos, con el objetivo de que se actualicen los complementos retributivos para que estos puestos sean más atractivos, así como del personal itinerante, que en la actualidad se ve obligado a pagar de su bolsillo tanto el vehículo como la gasolina que emplean para desempeñar las labores propias de su puesto de trabajo.

Un tema que "ya está sobre la mesa y que debe continuar es la Orden de Interinos, que afecta a todo el personal docente sin una plaza fija como funcionario de carrera".

En la línea de las mejoras propuestas destacan "la recuperación del cobro del verano, así como la no obligatoriedad de tener que trabajar en plazas parciales, plazas que cuentan con una retribución económica mucho menor que las completas".

Además hay "otros aspectos que se vienen reivindicando como la integración en el grupo A1 de todo el personal docente sin excepciones, bajada de ratios para todas las etapas y niveles educativos y disminución de la burocracia, entre otros".

"No podemos olvidar que la excelencia educativa depende en gran medida de la calidad en las condiciones laborales de los docentes, y es en esta línea en la cual la Administración ha de poner sus esfuerzos para conseguir una educación verdaderamente excelente".

Desde STAR, como sindicato representativo en el entorno de la educación pública riojana, "queremos poner de manifiesto que la necesidad de tratar todos estos aspectos que afectan a las condiciones de trabajo del personal docente y sobre las cuales debemos ponernos a trabajar sin dilación".

Asimismo STAR agradece "que todos los y las docentes su excelente labor en su día a día en las aulas, así como su esfuerzo en la educación de las nuevas generaciones. STAR afronta así el próximo año 2026 con la misma responsabilidad y esfuerzo para seguir siendo su voz en la negociación colectiva".