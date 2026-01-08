STAR solicita "la reactivación de la negociación en el ámbito docente en el inicio del año"

LOGROÑO 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

STAR considera "prioritario" la reactivación de la negociación de la Orden de Interinos, "aspecto preocupante y que tras la vuelta de las vacaciones de Navidad pone nuevamente de manifiesto la problemática de la normativa actual".

Una normativa que, a su juicio, cuenta con una cobertura de sustituciones "inadecuada y precariedad laboral de este necesario personal como aspectos más destacados".

Además de la revisión de las 'Licencias y Permisos', la Convocatoria de Oposiciones 2025, la Oferta Pública de Empleo de 2026 y las Plantillas docentes para el próximo curso.

Pero también hay muchas otras cuestiones que para STAR no pueden dejarse a un lado y que de forma inminente deberían ser abordadas en la negociación:

Insisten en la necesidad de regular aspectos normativos que no existen actualmente en nuestra región, como la 'Catalogación de puestos de difícil desempeño', el 'teletrabajo' y el 'concursillo'.

Tratar temas que tienen "mucho margen de mejora", como son la normativa que regula las 'Comisiones de Servicios', la 'Carrera Profesional', la descentralización de la formación, el cese progresivo de la actividad profesional y las condiciones laborales de los docentes encargados de la formación profesional, el profesorado itinerante de nuestra región, tutores y especialistas, así como los miembros de los equipos directivos.

Además, hay otros aspectos "que se vienen reivindicando históricamente pero que no queremos dejar de nombrar" como son la integración en el grupo A1 de todo el personal docente sin excepciones, la bajada de ratios en las aulas riojanas y la disminución de la burocracia en todos los procesos del ámbito docente.

Para STAR "la única forma de avanzar y conseguir introducir cambios beneficiosos tanto para el Sistema Educativo como para aquellos que representamos, los docentes, es a través de una negociación periódica en el foro que corresponde, la Mesa Sectorial de Educación, siendo la reactivación de la misma nuestra mayor prioridad en este inicio de año".