LOGROÑO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

STAR vuelve a reclamar "medidas urgentes" ante las temperaturas extremas en el Centro de Salud Mental de Albelda. "El problema de la climatización del centro constituye una reivindicación recurrente del sindicato.

En este sentido, indican, "llevamos años reclamando a la Administración una solución definitiva a las temperaturas extremas que se alcanzan en el edificio, llegando a superarse los 30 grados la mayor parte del día en muchas de las habitaciones de los pacientes, pese a adoptarse todas las medidas humanamente posibles al alcance del personal".

Esta situación "genera un riesgo alarmante para la salud física y psíquica de los residentes, que pueden sufrir caídas, alteraciones conductuales y del sueño, cansancio, golpes de calor o deshidratación, entre otras consecuencias. No podemos olvidar que se trata de personas especialmente vulnerables y que el centro es su domicilio, el lugar en el que residen durante las 24 horas del día", afirman desde STAR.

A día de hoy, la situación "continúa siendo insostenible, con temperaturas excesivamente altas en el interior del edificio. Un problema que no puede atribuirse únicamente a las sucesivas olas de calor que se están produciendo".

Según STAR, el sistema de climatización del centro "continúa sin funcionar correctamente y las medidas adoptadas hasta ahora por la Administración han resultado claramente insuficientes para solucionar el problema".

El personal que presta sus servicios en el centro -prosiguen- "también sufre estas condiciones extremas, que afectan directamente a su salud y dificultan el adecuado desarrollo de su trabajo".

Desde STAR "exigimos que se adopten medidas urgentes e inmediatas que garanticen una climatización adecuada y permitan prevenir las posibles complicaciones derivadas de las elevadas temperaturas".

"Insistimos en que, para estos pacientes, el Centro de Salud Mental de Albelda es su hogar y su lugar de residencia permanente. La falta de una respuesta eficaz ante un problema de esta gravedad resulta inaceptable".

Finalmente, STAR hace un llamamiento a la Administración "para que actúe con responsabilidad e inmediatez y solucione definitivamente una situación que permanece enquistada desde hace años".