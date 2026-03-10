La start-up FluxPose, galardonada en los Premios EmprendeXXI como la empresa innovadora con mayor potencial en La Rioja - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La start-up FluxPose ha sido galardonada en los Premios EmprendeXXI como la empresa innovadora con mayor potencial e impacto en La Rioja. Estos premios, impulsados por CaixaBank a través de DayOne, su división especializada en empresas tecnológicas y sus inversores, y el Ministerio de Industria y Turismo a través de Enisa, celebran este año su 19ª edición. La entrega territorial de estos galardones en La Rioja, cuenta con el apoyo de ADER.

En la presente edición, los premios han puesto el acento en identificar y reconocer proyectos que generen valor a través de la tecnología, mejoren la vida de las personas y cuiden el planeta con soluciones tecnológicas.

FluxPose es una empresa que se dedica a las tecnologías de posicionamiento sin oclusión para VR/AR, drones, robótica, biomecánica y otras industrias.. Su proyecto ha resultado seleccionado entre las 12 candidaturas que se han presentado en la última edición de los galardones en La Rioja.

Los Premios EmprendeXXI se han consolidado como un referente clave para el ecosistema emprendedor tanto a nivel nacional como autonómico.

En la entrega de premios han estado presentes Diego Saugar, director del Centro de Empresas de CaixaBank en La Rioja; Rocío Castrillo, directora de Emprendimiento y Estrategia de Enisa; Belinda León, consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo del Gobierno de La Rioja; y Luis Pérez Echeguren, director gerente de ADER, entre otros.