STE-Rioja critica "la falta de inspector médico en la Consejería de Educación" y exige "una solución inmediata"

LOGROÑO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de La Rioja (STE-Rioja) critica públicamente "la grave situación que se está produciendo en la Consejería de Educación debido a la ausencia de inspector médico, una carencia que se prolonga desde hace más de un año y que está generando importantes perjuicios para el personal docente y no docente del sistema educativo riojano".

Durante este tiempo, "numerosos expedientes relacionados con accidentes laborales, enfermedades profesionales y otras situaciones que requieren valoración médica administrativa permanecen sin resolver o sufren retrasos injustificados".

Esta situación "provoca incertidumbre, indefensión y un grave perjuicio para el profesorado afectado, que ven demorados procedimientos fundamentales para el reconocimiento de sus derechos".

Desde STE-Rioja "consideramos inadmisible que la Administración educativa no haya adoptado las medidas necesarias para garantizar la cobertura de un puesto esencial para el correcto funcionamiento de los servicios de prevención y salud laboral. La falta de respuesta durante más de un año evidencia una preocupante falta de compromiso con la salud y la seguridad del profesorado".

Por ello, "exigimos a la Consejería de Educación que adopte de manera urgente las medidas necesarias para cubrir la plaza de inspector médico y resolver con la máxima celeridad todos los expedientes acumulados". Asimismo, "reclamamos información transparente sobre la situación actual de los procedimientos pendientes y un calendario concreto para su resolución".

La protección de la salud laboral y la atención adecuada a quienes han sufrido accidentes de trabajo "no pueden seguir siendo relegadas. Las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza merecen una respuesta inmediata y eficaz por parte de la Administración".