Suárez Illana destaca el valor económico, social y cultural de los toros y caza que ayudan a luchar contra despoblación

Publicado 29/03/2019 12:04:23 CET

Aboga por apoyar administrativa, económica y fiscalmente el poder instalarse en el mundo rural

LOGROÑO, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Madrid, Adolfo Suárez Illana, ha destacado el valor económico, social y cultura de los toros y la caza, que aportan el primero 3.000 millones de euros, y el segundo 6.500 a la economía nacional. Además, ha resaltado que suponen también una "solución importante para otro de nuestros problemas, que es la despoblación en el mundo rural".

Por ello, ha indicado que son dos sectores que "debemos apoyar", y esto "significa hacer fácil desde un punto de vista administrativo, económico, fiscal el poder instalarse en el mundo rural y fijar población y que se desarrollen economías en ese entorno", algo que ha asegurado "hacen la caza y los toros".

Precisamente, Suárez Illana acompañado de varios candidatos del PP de La Rioja al Congreso y al Senado han mantenido, en el café 'Moderno' de Logroño, un encuentro con representantes de colectivos taurinos y de cazadores de la comunidad riojana.

En el mismo, además de poner en valor ambos sectores, ha pedido que las administraciones favorezcan cuestiones relativas al mundo rural, como llevar la alta velocidad de internet a estas zonas, para permitir a los emprendedores que "desarrollen su actividad en el entorno rural".

Sobre la 'España vaciada' y la manifestación prevista para este domingo, ha indicado que el PP "es el de mayor implantación en la denominada España vaciada, rural, que está olvidada por muchos, pero no por el PP, ni por aquellos que sentimos el campo, la caza, los toros y que llevamos vinculados a ese sector toda la vida".

CAZA EN CASTILLA Y LEÓN

Preguntado por la suspensión de la caza en Castilla y León, Suárez Illana ha apuntado que el problema "no fue tanto de la suspensión por parte del Gobierno, sino de un problema con la ley que ha sido subsanado con una nueva legislación y se ha acabado, por tanto, el problema". No obstante, ha concluido que "habrá otros que estarán intentando poner trabas en el paso de la bicicleta, pero no hay que preocuparse por ello, sino que hay que poder dar soluciones a quienes quieren disfrutar de la caza, de los toros y del mundo rural".