Suárez Illana ante la polémica sobre el aborto: "Cuando uno se equivoca, lo mejor es pedir disculpas"

Actualizado 28/03/2019 19:36:32 CET

LOGROÑO, 28 (EUROPA PRESS)

El candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Madrid, Adolfo Suárez Illana, ha querido zanjar la polémica sobre la comparación entre el aborto con los neardentales y la Ley de Nueva York explicando que lo mejor "cuando uno se equivoca y mete la pata es pedir disculpas".

Con estas breves declaraciones, Suárez Illana ha querido cerrar el debate que ha comenzado esta mañana tras unas declaraciones en Onda Cero en donde había realizado esta comparación que, como ha explicado, "no es correcta".

En este sentido, ha destacado, "después de haber hecho estas declaraciones he estado buscando toda la tarde si eran correctas o no y un despacho de Nueva York me ha confirmado que no lo era". Por todo ello, ha insistido, "cuando uno se equivoca, lo mejor es pedir disculpas".

Todo porque "cuando una persona es responsable y se forma un lío como éste debe asegurarse si tiene razón o no. He visto que no, que me he equivocado y por ello aquí estoy rectificando".

Finalmente, ha reiterado, "mi opinión sobre el aborto es clara. Hago una defensa de la vida contundente, sé que la mayoría de la sociedad española no opina lo mismo pero yo soy un defensor de la vida y dentro del PP podemos hacer esa defensa de la vida".

Para ello "proponemos una ley de ayuda a la maternidad que lo que pretende es que todas las mujeres que deseen ser madres tengan la oportunidad de serlo y el estado les brinde todas las ayudas que les sean posibles para que lleven a cabo su embarazo".