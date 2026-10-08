Dos detenidos al ser soprendidos cuando intentaban robar gasoil en un polígono industrial de Logroño - JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA LA RIOJA

LOGROÑO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Logroño a dos personas después de ser sorprendidas cuando presuntamente se encontraban sustrayendo combustible en el interior de un polígono industrial de la capital riojana.

La intervención se inició gracias al aviso de un vigilante de seguridad, quien comunicó a la Sala CIMACC-091 la presencia de dos individuos en actitud sospechosa junto a una nave industrial.

Según la información facilitada, habrían cortado parte de la valla perimetral para acceder al recinto, donde se encontraba estacionado un camión del que presuntamente estaban extrayendo gasoil.

Varias dotaciones de la Policía Nacional se desplazaron inmediatamente hasta el lugar.

A su llegada, los agentes dieron el alto a uno de los individuos, el cual hizo caso omiso a las indicaciones policiales y corrió hasta el vehículo, en cuyo interior le esperaba una segunda persona.

Seguidamente, el conductor inició la marcha de forma brusca y ambos abandonaron el lugar a gran velocidad, iniciándose una persecución policial.

Finalmente, los agentes lograron bloquear la trayectoria del turismo mediante la intervención coordinada de dos vehículos policiales, rotulados, impidiendo que pudieran continuar la huida.

Los policías procedieron a sacar a ambos ocupantes del vehículo y, tras realizar las correspondientes comprobaciones, fueron detenidos.

GARRAFAS EN EL VEHÍCULO Y DAÑOS EN LA VALLA.

Durante la intervención se comprobó que el turismo utilizado figuraba a nombre de una persona que se encontraba cumpliendo condena en un centro penitenciario.

Asimismo, en su interior, fueron localizadas varias garrafas de características similares a las empleadas para contener el combustible presuntamente sustraído del camión.

Tras las pesquisas realizadas en la zona, los efectivos policiales observaron que varios vehículos estacionados en las inmediaciones presentaban retirados los tapones de sus depósitos de combustible, circunstancia que también fue objeto de las correspondientes comprobaciones policiales.

La rápida comunicación del vigilante de seguridad con la Sala CIMACC-091 y la inmediata respuesta de las patrullas permitieron interceptar a los presuntos autores cuando trataban de abandonar el lugar y evitar que pudieran continuar con su actuación.