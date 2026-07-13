Extinguido el incendio de Ribafrecha, que ha afectado a 25 hectáreas

Estabilizado el incendio de Ribafrecha - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Medios aéreos y terrestres han dado por extinguido ya el incendio de Ribafrecha, según ha informado esta mañana el Gobierno riojano, que ha afectado finalmente a unas 25 hectáreas.

Han estado desplegados 3 técnicos en CECOP (Medio Natural y Protección Civil) y 2 en PMA (Medio Natural y MITECO); 2 agentes forestales; 2 retenes de bomberos forestales; y 1 autobomba DGMNP con conductor y ayudante.

Además, han trabajado en la zona Bomberos de Logroño, Guardia civil, ambulancia, técnico de protección civil. Y se ha llevado a cabo la regulación de tráfico en la LR-346.

Desde el Gobierno regional se especifica que la superficie afectada, aún a falta de la última confirmación oficial, ha sido de 25 hectáreas agrícolas, de matorral y pasto.