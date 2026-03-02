Sucesos.- Investigado un menor por causar daños en numerosos vehículos en la fiesta de 'Los Quintos' de Alberite

La Guardia Civil investiga a un menor por causar daños en numerosos vehículos en Alberite - GUARDIA CIVIL LA RIOJA

LOGROÑO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja, pertenecientes al Puesto de Villamediana de Iregua, han investigado a un varón menor de edad, de nacionalidad española y residente en esta comunidad autónoma, como presunto autor de un delito de daños en vehículos.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 4 horas del pasado día 22, coincidiendo con la celebración de la fiesta de "Los Quintos" en la localidad de Alberite.

Una llamada a la Central Operativa de Servicios (062) alertó de que un joven estaba vandalizando de forma indiscriminada los coches estacionados en la calle Laureles y otras adyacentes, facilitando una descripción detallada del sospechoso.

Las patrullas de seguridad ciudadana desplazadas a la zona localizaron al presunto autor, que presentaba un evidente estado de nerviosismo, así como golpes en el rostro y sangrado nasal.

Al ser abordado, el joven admitió de forma espontánea haber causado daños en los turismos. Asimismo, explicó a los agentes que sus lesiones eran consecuencia de una agresión propinada por el propietario de uno de los vehículos afectados, cuya identidad dijo desconocer.

El implicado manifestó su intención de no presentar denuncia por las lesiones recibidas y llegó a afirmar ante los agentes que "se las merecía".

Tras inspeccionar la zona, los agentes comprobaron que numerosos vehículos habían resultado dañados.

Entre los desperfectos detectados se encuentran limpiaparabrisas delanteros y traseros arrancados, lunas fracturadas y tapas de depósitos de combustible forzadas o sustraídas.

Dado que el presunto autor era menor de edad, los hechos fueron puestos de inmediato en conocimiento de sus progenitores o tutores legales.

Una vez recopilados todos los datos necesarios para el esclarecimiento de lo sucedido, el menor fue citado en dependencias oficiales para su exploración, en presencia de su abogado y acompañado por su representante legal, conforme a lo establecido en la normativa vigente en materia de responsabilidad penal del menor.

Hasta el momento, un total de catorce ciudadanos han presentado la correspondiente denuncia por los daños ocasionados en sus vehículos, sin descartarse que puedan interponerse nuevas denuncias. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente y a la Fiscalía de Menores.