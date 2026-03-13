Los sumilleres representantes de La Rioja en el concurso nacional se elegirán este martes en el CCR

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, y la directora técnica de la Asociación de Sumilleres de La Rioja, Mavi Balabanian - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los dos sumilleres representantes de La Rioja en el 31º Campeonato Oficial de España de Sumilleres se elegirán este martes, 17 de marzo, en una final que será abierta para el público. En este momento hay cuatro profesionales inscritos en el concurso, cuyo plazo se cierra el 15 de marzo.

Un evento, el primer Concurso Regional de Sumilleres de La Rioja, que ha sido presentado por el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, junto con la representante de la Asociación de Sumilleres de la Rioja, Mavi Balabanian.

Sainz ha apuntado que "el objetivo de este concurso es, por una parte, seleccionar al representante de La Rioja en el 31º Campeonato Oficial de España de Sumilleres. Pero, por otro lado, y también muy importante, el concurso busca poner en valor la profesión del sumiller y su papel dentro de la cultura del vino y la gastronomía, así como generar un espacio de encuentro entre profesionales del sector".

Balabanian ha señalado que se habrá un ganador del certamen y un segundo, siendo ambos los que representen a la región en el nacional. Para ello, habrá una pruebas cerradas, de carácter teórico y práctico, a las 15,00 horas, para dar paso, a las 17,00 horas, a la apertura para que el público pueda presenciar la final. Para acceder hay que incribirse en este link https://forms.gle/1vqMuP1bJzUduKz49.

En la misma participarán los tres que hayan obtenido la puntuación más alta. Allí, en el ágora del CCR, se enfrentarán a prueba "como se hacen en el nacional", como por ejemplo "una cata ciega y tendrán que definir qué tipo de vino cree que es, o en una carta de vino tienen que detectar errores en la misma, así como se pondrá en escena la decantación de vino".

El jurado lo forman unos 15 profesionales de La Rioja de diferentes ámbitos. Para participar en el concurso se ha de pertenecer a la Asociación de Sumilleres de La Rioja -que actualmente cuenta con 150 socios-, además de "estar relacionados directamente con el ámbito de la hostelería".

Balabanian ha dado a conocer las cuatro personas inscritas, ahora mismo, como son Iván Sánchez, sumiller de 'Venta de Moncalvillo', Laura Moreira del 'Ajo Negro', Javier Navarro del 'Echaurren' y Beatriz Reina de 'Marqués de Riscal'. Dos de ellos, Laura Moreira y Javier Navarro cursan el Máster de Sumillería que comenzó el año pasado.

Precisamente, Moreira fue la representante de La Rioja en la pasada edición nacional, que ganó Marta Cortizas, sumiller de 'El Celler de Can Roca'. Precisamente, Cortizas el lunes ofrecerá una clase a los alumnos del Máster.

La Asociación Cultural Sumilleres de La Rioja, con gran arraigo en nuestra comunidad y en el sector del vino, ha iniciado una nueva etapa tras su adhesión a la Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres (UES), entidad organizadora del concurso.

ESTRECHA COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA ASOCIACIÓN

Sainz ha querido poner en valor la labor de la Asociación Cultural de Sumilleres de La Rioja "que lleva años colaborando con el Ayuntamiento a través de un convenio que se renovó el pasado verano, y que trabaja por formar y fomentar la cultura del vino de nuestra región". El edil ha destacado que "a través de sus charlas, catas y cursos, dan aún más vida al Centro de la Cultura del Rioja y ponen en valor la cultura del vino, y sobre todo del vino de Rioja".

Este año, la Asociación Cultural de Sumilleres ha puesto en marcha un título propio de sumillería del más alto nivel que ofrece una formación completa teórica y práctica, que busca formar a los mejores profesionales de la sumillería, no sólo de los vinos de La Rioja, sino también de los vinos de todo el mundo, a través de cursos, charlas y ponencias de primer nivel, viajes y visitas a bodegas.