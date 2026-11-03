SUPERCUIDADORES entrega sus Premios Internacionales a personas y entidades de cuatro países - SUPERCUIDADORES

LOGROÑO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

SUPERCUIDADORES celebró el 30 de octubre en el Auditorio de la Fundación Rafael del Pino (Madrid) la XII edición de sus Premios Internacionales, con distinciones a iniciativas de España, Chile, Ecuador y Argentina: seis relatos de cuidadores, tres creadores de contenido y 27 reconocimientos a entidades, incluidas dos menciones de honor y el Premio Especial INDAS Club de Cuidadores.

La ceremonia, presentada por Francisco García Cabello, fundador y CEO del Foro de los Recursos Humanos, el acto reunió a cuidadores, familias, profesionales, empresas, entidades sociales y representantes institucionales y se retransmitió en directo.

Asistieron Mercedes Marín García, directora general de Formación de la Comunidad de Madrid; Carmen González Paz, directora general de Coordinación Sociosanitaria; Mirian González Rogado, subdirectora general de Cualificación y Acreditación Profesional; y Wilma Andrade Muñoz, embajadora de Ecuador en España. La ceremonia comenzó con un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario, con condolencias y apoyo a las familias, personas heridas y profesionales que las atendieron.

HISTORIAS QUE MUESTRAN EL VALOR DE CUIDAR

El primer premio de Cuidador Familiar reconoció a Pilar Paino Rodríguez y Marín Rodríguez Fernández, por 'El sueño de Pablo', un relato sobre el acompañamiento a su hijo para favorecer su autonomía. En Cuidador Profesional, el ganador fue Eloy Carlos Ortiz Cachero, por 'Una noche de invierno' y su defensa de una atención residencial personalizada, participativa y sin sujeciones.

La nueva categoría de Creadores de Contenido premió a Héctor Muela González, por 'Longevidad y Fuerza'. Los accésits fueron para Darío Valdés Rodríguez, por 'Pediatría al Día', y Vanesa Pérez Padilla, por '¿Y de verdad tienes tres?'. La categoría reconoce la divulgación rigurosa y la orientación a las familias.

FORMACIÓN Y EMPLEO PARA PROFESIONALIZAR LOS CUIDADOS

"Queremos que cuidar sea una elección profesional con reconocimiento y futuro", afirmó Aurelio López-Barajas de la Puerta, fundador y CEO de SUPERCUIDADORES. Agradeció la Presidencia de Honor de los Reyes y la carta de felicitación de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y defendió una formación que combine conocimientos, paciencia y respeto por la autonomía de cada persona.

Ese compromiso guía a SUPERCUIDADORES en la captación de talento, la formación y el acceso al empleo, en colaboración con empresas e instituciones de España y otros países. López-Barajas destacó los itinerarios online adaptados a cada alumno y el Círculo de Referentes, que amplía el acceso a la formación mediante alianzas con otras entidades.

Octavio Corral, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNIR, reafirmó el respaldo de la universidad y defendió una formación que enseñe a escuchar, explicar y colaborar. "Vuestro trabajo nos recuerda para qué enseñamos: para que alguien pueda vivir mejor gracias a lo que otra persona ha aprendido", señaló.

En la clausura, Mercedes Marín García destacó el éxito de la cooperación con SUPERCUIDADORES, iniciada en 2025, y su contribución a la acreditación de competencias profesionales. Valoró la información, la orientación y el acompañamiento y formación que ofrece la entidad, y vinculó el reconocimiento de la experiencia y el aprendizaje con nuevas oportunidades de empleo y desarrollo profesional.

CUATRO PAÍSES COMPARTES EXPERIENCIAS DE CUIDADO

El Gobierno de Santiago de Chile obtuvo el primer premio de Administración e Instituciones Públicas por 'Cuidando a Quienes Cuidan', recogido por María Paz Duarte. La Dirección General de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid recibió el primer accésit y el Gobierno de Ecuador, el segundo, por su Servicio de Acompañamiento y Vinculación Familiar. Las menciones de honor distinguieron a ASADE, por su contribución a la atención a domicilio, y a UPACP, de Argentina, por su labor en favor de los derechos y la formación de quienes cuidan.

INDAS RECONOCE LA INNOVACIÓN AL SERVICIO DE LAS PERSONAS

El Premio Especial INDAS Club de Cuidadores, concedido fuera de concurso, fue para Samsung Electronics Iberia, por 'The Mind Guardian', una aplicación gratuita de orientación y autoevaluación cognitiva que ayuda a identificar posibles señales de deterioro, sin sustituir el diagnóstico clínico. Recogió el galardón Alfredo Pérez, quien destacó la colaboración con la Universidad de Vigo, el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur y asociaciones de pacientes y familiares.

Francisco Marinas, director del Área Healthcare Iberia de Laboratorios INDAS, recordó los siete años consecutivos de patrocinio global de estos premios SUPERCUIDADORES y la vocación del Club de Cuidadores de formar, informar y conectar a los cuidadores con oportunidades laborales. Agradeció especialmente la labor de quienes no pudieron asistir porque estaban cuidando: "Este es un día de premios y reconocimientos, pero, sobre todo, es un día de personas".