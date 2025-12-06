SUPERCUIDADORES, ganadora en la XI edición de los Premios Somos Pacientes por su servicio al paciente y/o cuidador

SUPERCUIDADORES ha sido reconocida como ganadora en la categoría Sociedad de la XI edición de los Premios Somos Pacientes, iniciativa de la Fundación Farmaindustria. - SUPERCUIDADORES

LOGROÑO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

SUPERCUIDADORES ha sido reconocida como ganadora en la categoría Sociedad de la XI edición de los Premios Somos Pacientes, iniciativa de la Fundación Farmaindustria, una entidad sin ánimo de lucro dependiente de la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica establecida en España, uno de los reconocimientos más relevantes del ámbito sociosanitario en España.

Este galardón destaca el compromiso de la entidad con la mejora de la calidad de vida de pacientes, personas mayores, dependientes y cuidadores, así como su liderazgo en la formación, digitalización e innovación social en el cuidado.

La ceremonia de entrega, celebrada en el Espacio Ventas de Madrid, contó con la inauguración de Fina Lladós Canela, presidenta de Farmaindustria, y la conferencia magistral de Ignacio Martínez Mendizábal, catedrático de Antropología Física y Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. El acto concluyó con la intervención de Juan Yermo, director general de Farmaindustria, quien puso en valor la importancia de impulsar proyectos transformadores en el ámbito de la salud y el cuidado.

Un reconocimiento a la excelencia en el ámbito del cuidado y el apoyo al paciente La XI edición de los Premios Somos Pacientes reunió 421 candidaturas, de las que se seleccionaron 42 finalistas: 18 en la categoría Pacientes y 24 en la categoría Sociedad.

SUPERCUIDADORES resultó ganadora dentro de la subcategoría Iniciativa de servicio al paciente y/o cuidador, donde se valoran proyectos de alto impacto impulsados por organizaciones públicas y privadas orientadas al bienestar de pacientes, cuidadores, personas mayores y familias.

SUPERCUIDADORES ha sido seleccionada como ganadora entre las candidaturas finalistas por su amplia trayectoria en la formación y capacitación de cuidadores, su impacto social y su consolidada experiencia en proyectos de digitalización con un enfoque inclusivo y socialmente transformador.

Un proyecto que impulsa la autonomía y la inclusión digital La iniciativa premiada, "Alfabetización digital para mayores y cuidadores", realizada de manera gratuita gracias al acuerdo de colaboración con Fundación Telefónica, tiene como misión responder a una de las mayores necesidades sociales actuales: la brecha digital entre personas mayores, cuidadores y servicios esenciales.

Este programa nace con el propósito de:

Reducir la brecha digital entre generaciones.

Promover la autonomía personal de personas mayores, dependientes y cuidadores.

Facilitar el acceso a trámites electrónicos, servicios de salud digitales y recursos formativos.

Acompañar a familias y profesionales en el desarrollo de competencias digitales aplicadas al cuidado.

El proyecto ha experimentado un crecimiento sostenido y notable en los últimos años, alcanzando a miles de personas en toda España y consolidándose como una de las iniciativas de mayor impacto social desarrolladas por SUPERCUIDADORES.

HUMANIZACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y AVANCE DEL CUIDADO

La distinción obtenida reconoce la labor de SUPERCUIDADORES como entidad que impulsa un modelo de cuidado más humano, accesible y adaptado a los retos actuales. La entidad destaca por: Su liderazgo en la formación y acreditación de competencias profesionales de cuidadores familiares y profesionales.

Su apuesta por la transformación digital inclusiva.

Su impacto real en colectivos vulnerables.

Su participación en proyectos de innovación social con enfoque sociosanitario.

Tras recoger el galardón, Aurelio López-Barajas, CEO de SUPERCUIDADORES, afirmó: "Es un honor recibir este premio en la XI edición de los Premios Somos Pacientes. Lo compartimos, muy especialmente, con todas las entidades finalistas y que se han presentado a estos premios, con proyectos de calidad que avanzan hacia un sistema de cuidados profesionalizado, más humano, inclusivo y centrado en las personas".

"Este reconocimiento es también para el equipo de SUPERCUIDADORES, que trabaja con dedicación para mejorar el bienestar de los pacientes, de las personas mayores y de quienes los cuidan. Continuaremos promoviendo iniciativas que transformen el cuidado y la calidad de vida de toda la sociedad."