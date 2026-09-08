SUPERCUIDADORES e IDIENA HEALTH lanzan una formación pionera para humanizar el cuidado de mayores - SUPERCUIDADORES

LOGROÑO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

SUPERCUIDADORES, entidad de referencia en la formación de profesionales del cuidado, e IDIENA HEALTH han unido capacidades para lanzar un programa especializado de Inteligencia Emocional dirigido a gerocultores, auxiliares de ayuda a domicilio y equipos de atención directa en residencias y servicios de cuidados.

La propuesta busca cubrir un vacío frecuente de la formación técnica: entrenar de manera práctica la dimensión emocional y relacional del cuidado.

El trabajo del gerocultor y del auxiliar de ayuda a domicilio combinan exigencia física, presión de tiempo, contacto continuo con personas vulnerables y una elevada carga emocional. La calidad del cuidado no depende únicamente de ejecutar correctamente una movilización, una higiene o una pauta de atención.

También depende de cómo se comunica una noticia, cómo se contiene una situación de ansiedad, cómo se responde ante una conducta difícil o cómo se acompaña a una persona que se siente sola, desorientada o frustrada.

El nuevo programa parte de una idea sencilla: la empatía no debe limitarse a una definición teórica. Puede entrenarse. Y, cuando se entrena de forma sistemática, puede convertirse en una competencia profesional observable y mejorable.

PRACTICAR, NO SOLO ESCUCHAR

La formación combina contenidos breves, casos reales del entorno residencial y de la atención domiciliaria y ejercicios de aplicación con simulaciones y roleplays potenciados por inteligencia artificial. El profesional practica conversaciones y situaciones complejas, recibe feedback y puede repetirlas hasta mejorar su respuesta.

La IA no sustituye al formador ni al criterio profesional. Su función es ampliar la capacidad de práctica: permite reproducir escenarios, variar respuestas, ofrecer feedback inmediato y facilitar que cada participante ejercite habilidades que, en una clase tradicional, suelen quedar en el plano conceptual.

El programa aborda competencias como escucha activa, empatía, comunicación con personas mayores y familiares, autocontrol, gestión del estrés, resolución de conflictos, manejo de conversaciones difíciles y adaptación de la comunicación ante deterioro cognitivo o situaciones emocionalmente intensas.

El objetivo es contribuir a una atención más humana y consistente, al tiempo que se ofrecen herramientas concretas al profesional para afrontar mejor la carga emocional de su trabajo y reducir respuestas automáticas, defensivas o despersonalizadas.

"La tecnología tiene sentido cuando ayuda a que el profesional sea más humano, no menos. Queremos que el gerocultor pueda practicar situaciones reales antes de enfrentarse a ellas y que disponga de herramientas para cuidar mejor y relacionarse mejor." - Rocío José, directora general de IDIENA HEALTH.

"En SUPERCUIDADORES creemos que profesionalizar los cuidados exige unir conocimientos técnicos y competencias humanas. Esta colaboración permite a gerocultores y auxiliares de ayuda a domicilio entrenar situaciones difíciles antes de afrontarlas en su trabajo, utilizando la inteligencia artificial como una herramienta al servicio de un cuidado más humano, empático y de mayor calidad." - Aurelio López-Barajas, CEO de SUPERCUIDADORES

ALIANZA

La colaboración combina la experiencia de SUPERCUIDADORES, en formación especializada para el sector de los cuidados con el enfoque de IDIENA HEALTH en desarrollo profesional, innovación educativa e incorporación de inteligencia emocional y artificial a procesos de aprendizaje aplicados al entorno asistencial.

La iniciativa está concebida para residencias, grupos sociosanitarios, servicios y empresas de ayuda a domicilio y entidades formativas que quieran reforzar las competencias humanas de sus equipos de atención directa mediante una formación práctica, escalable y alineada con los retos reales del puesto.