SUPERCUIDADORES se incorpora a la Red de Atención a Mayores en Soledad de la Comunidad de Madrid - SUPERCUIDADORES

LOGROÑO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

SUPERCUIDADORES S.L. se ha incorporado oficialmente a la Red de Atención a Mayores en Soledad de la Comunidad de Madrid, una iniciativa coordinada por la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, dependiente de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

La incorporación se formalizó durante el V Encuentro de Entidades de la Red de Atención a Mayores en Soledad, celebrado en el marco de la II Semana de Sensibilización, con la entrega del certificado acreditativo por parte de la Comunidad de Madrid. El acto contó con la intervención de Óscar Álvarez López, director general de Atención al Mayor y a la Dependencia, quien destacó la importancia de trabajar en red para prevenir y atender situaciones de soledad en las personas mayores.

Durante el encuentro, Ana Dávila-Ponce de León Municio, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, subrayó que la soledad no deseada es un reto prioritario para la región y afirmó que el objetivo es que "ningún mayor en la Comunidad de Madrid se sienta solo y que pueda vivir esta etapa con dignidad, autonomía y plenitud".

La consejera también destacó la evolución de esta iniciativa hacia una nueva Red de Envejecimiento Activo, con un enfoque más amplio, preventivo y comunitario. Según explicó, la Comunidad de Madrid quiere pasar de hablar únicamente de soledad a promover que ser mayor sea sinónimo de salud, actividad, participación y bienestar.

Para SUPERCUIDADORES, formar parte de esta Red supone reforzar su compromiso con las personas mayores, dependientes y cuidadoras. La entidad aportará su experiencia en formación online, sensibilización social y profesionalización del cuidado, con especial atención al papel de los cuidadores familiares y profesionales como agentes clave para detectar situaciones de aislamiento, acompañar emocionalmente y mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

LOS CUIDADORES, PIEZA CLAVE PARA PREVENIR LA SOLEDAD NO DESEADA

La soledad no deseada no solo afecta a quienes viven solos, sino también a muchas personas mayores que pueden sentirse aisladas, desconectadas o faltas de apoyo emocional. En este contexto, los cuidadores familiares y profesionales desempeñan una labor esencial, ya que suelen ser quienes mantienen un contacto más directo y continuado con las personas mayores.

Por ello, SUPERCUIDADORES considera imprescindible impulsar la formación en ámbitos como la atención a personas mayores, el acompañamiento emocional, la comunicación, la estimulación cognitiva, el envejecimiento activo, la alfabetización digital y el autocuidado del cuidador.

Aurelio López-Barajas, CEO de SUPERCUIDADORES, ha señalado que para SUPERCUIDADORES "es un honor incorporarse a la Red de Atención a Mayores en Soledad de la Comunidad de Madrid. La soledad no deseada es uno de los grandes desafíos sociales actuales, y los cuidadores familiares y profesionales tienen un papel fundamental en su prevención, detección y acompañamiento. Nuestra contribución será seguir formando y sensibilizando para cuidar mejor y acompañar mejor".

CURSOS ONLINE A DISPOSICIÓN DE TODOS

SUPERCUIDADORES recuerda que cuenta con una amplia oferta de cursos online especializados en cuidados, dirigidos a cuidadores familiares, cuidadores profesionales, entidades sociales, empresas, administraciones públicas y ciudadanía en general.

Estos cursos permiten adquirir conocimientos y competencias para mejorar la atención a personas mayores, dependientes o en situación de vulnerabilidad, favoreciendo un cuidado más humano, cualificado y seguro.

Las personas interesadas pueden consultar la oferta formativa en:

Catálogo formativo de SUPERCUIDADORES:

https://cuidadores.unir.net/formacion/catalogo-formativo

Acreditación de competencias profesionales:

https://acreditaciondecompetenciasprofesionales.com/