Supremo estima un recurso de UGT y dicta "nulas" las tablas salariales de Alcor, adjudicataria de la seguridad del CCR

LOGROÑO 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en La Rioja (FeSMC-UGT) valora positivamente la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 18 de diciembre de 2025 (núm. 1281/2025, recurso de casación 158/2024), que estima el recurso interpuesto por esta organización sindical y declara "nulas" las tablas salariales del convenio colectivo de empresa de Alcor Seguridad, S.L, adjudicataria en Logroño del servicio de vigilancia del Centro de la Cultura del Rioja (CCR).

La sentencia confirma que dicho convenio de empresa "no se adaptó al Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad y reafirma el principio introducido por la reforma laboral de que los salarios no pueden reducirse por debajo del marco sectorial mediante convenios de empresa, ya que pueden generar prácticas de dumping social y precarización laboral en el sector de la seguridad privada".

Esta resolución judicial "llega meses después de la denuncia pública formulada por FeSMC UGT sobre la adjudicación del servicio de vigilancia del Centro de la Cultura del Rioja (CCR) por parte del Ayuntamiento de Logroño a favor de Alcor Seguridad, S.L, alertando sobre los reiterados incumplimientos laborales de la empresa". Ya entonces acumulaba múltiples denuncias y sentencias en otras provincias españolas por vulneración de derechos fundamentales de los vigilantes de seguridad, así como un convenio propio con condiciones inferiores al estatal.

La decisión del Tribunal Supremo refuerza la posición defendida por UGT, que "iniciará la correspondiente reclamación de cantidades para sus trabajadores, y evidencia la necesidad imperiosa de que todas las administraciones públicas -en especial las locales- exijan en sus procedimientos de contratación el cumplimiento estricto de la normativa laboral sectorial vigente".

En este sentido, FeSMC UGT considera que las entidades públicas "deben priorizar, en la valoración de ofertas y en el control de la ejecución contractual, el respeto íntegro al Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad, evitando adjudicaciones que puedan derivar en precariedad laboral, competencia desleal y menoscabo de la calidad del servicio en equipamientos de interés público como el CCR, con cargo a fondos públicos".

FeSMC-UGT reitera su compromiso de impulsar todas las acciones sindicales y legales necesarias para "velar por el cumplimiento efectivo de los derechos laborales en el sector de la seguridad privada en La Rioja, manteniendo una vigilancia activa sobre la ejecución de contratos públicos en la región". Por último, "reitera su petición a las administraciones para que revisen sus pliegos y cláusulas administrativas de modo que incorporen mecanismos de control reforzados que garanticen la aplicación del convenio sectorial y prevengan futuras irregularidades".