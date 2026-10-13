El sureste peninsular registrará mañana lluvias y bajada de máximas, que subirán en el norte peninsular y en Canarias

Archivo - Transeúntes protegidos con paraguas durante las fuertes lluvias. A 19 de junio de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). Durante la jornada de hoy miércoles algunas zonas de la provincia de Sevilla vivirá fuertes lluvias. - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La humedad procedente del Mediterráneo dejará este miércoles cielos nubosos o cubiertos en el extremo sureste peninsular, con chubascos que podrían ser localmente fuertes en puntos del litoral de Murcia o Almería y que podrían extenderse a Baleares, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En el resto del país predominará la estabilidad, con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas. En otros puntos del Mediterráneo habrá intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación aislada, más probable en el Estrecho.

También habrá abundante nubosidad baja matinal en regiones del norte y del interior del este peninsular, aunque tenderá a disiparse. El pronóstico apunta asimismo a probables brumas y bancos de niebla matinales en regiones de los tercios norte y este peninsulares, que podrán ser más persistentes en los litorales gallegos.

En Canarias se registrarán intervalos de nubes en el norte de las islas montañosas, donde podría caer alguna precipitación a primeras horas. En el resto, habrá intervalos de nubes altas. Además, se registrará calima ligera en altura.

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en el cuadrante sureste peninsular y Alborán y subirán en Canarias, Cataluña y, especialmente, en Galicia y el Cantábrico, donde los ascensos podrán ser localmente notables. En el resto habrá pocos cambios. Mientras, las mínimas subirán en la mayor parte de la vertiente atlántica sur, así como en Ceuta, Melilla y zonas del Cantábrico. En el resto del territorio se registrarán pocos cambios, si bien predominarán las bajadas en las zonas de montaña.

Por último, AEMET ha indicado que soplará levante con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en el Estrecho. También habrá viento moderado del este y nordeste en los litorales de Alborán, del sureste peninsular, del Cantábrico y de Galicia, donde amainará. Además, soplará tramontana moderada en el Ampurdán y el norte de Baleares, que también tenderá a amainar, y habrá alisio moderado en Canarias. En el resto el viento será flojo y predominará la componente este.