Susana Navaridas, del Servicio de Informática de la UR, logra el 2º premio del III Concurso de Fotografía Yes Women Can

Publicado 19/12/2018 20:02:00 CET

LOGROÑO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Susana Navaridas Vallejo, del Servicio de Informática de la Universidad de La Rioja, ha conseguido el segundo premio del III Concurso de Fotografía 'Yes Women Can, We Could, We Can' en el que, además, Eva Tobías Olarte, profesora de Trabajo Social de la UR, ha logrado el duodécimo premio.

En el caso de Susana Navaridas, su fotografía 'Firmeza' se ha hecho con el segundo premio, dotado con 150 euros; y en el caso de Eva Tobías Olarte, su imagen 'La niña sin miedo' ha logrado los 50 euros del duodécimo premio.

En ambos casos, las imágenes han sido seleccionadas para la CalendariA 2019, un almanaque con todos los nombres de los meses en femenino que recoge las imágenes premiadas en el concurso; y formarán parte de una exposición itinerante.

Precisamente, durante el mes de octubre, el Edificio Vives acogió la Exposición Fotográfica 'Yes Women Can' 2018, con las imágenes ganadoras del anterior certamen. Entre ellas, una de Sandra Galilea, estudiante del Grado en Educación Infantil de la Universidad de La Rioja, que recibió el quinto premio e ilustró 'Maya' en CalendariA 2018.

El III Concurso de Fotografía de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Granada pretende mostrar el esfuerzo de las mujeres por romper los estereotipos y mitos "que le han atado a una serie de roles, funciones, tiempos y espacios"; y acabar con la discriminación entre mujeres y hombres.