"La Talla De Sus Zapatos", De Los Mallorquines José Y Javier Bizarro, Gana Certamen De Relato Breve Relatos Con Zapatos - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cuento "La talla de sus zapatos", de los hermanos José Bizarro y Javier Bizarro es el ganador de la última edición, la 17, del Certamen de Relato Breve Relatos con zapatos, impulsado por Fundación Caja Rioja.

El premio está dotado con 600 euros y el relato ganador puede leerse en la web de Fundación Caja Rioja (www.fundacion-cajarioja.es).

El jurado, formado por María Jesús Marrodán Gironés, de la Asociación de Escritores de La Rioja; Estela Etayo, responsable de Comunicación de Fundación Caja Rioja, y Carolina Gonzalo Izco, periodista, ha valorado "la calidad literaria del relato, su lenguaje metafórico y poético, que añaden intensidad a la historia".

El relato fue presentado bajo el seudónimo de Marcel Pell. Este año se han presentado más de medio centenar de cuentos al certamen.

El relato premiado cuenta la historia de una hija que descubre cómo ha sido la vida de su madre cuando esta fallece y abre el armario.

En él se encuentran varios pares de zapatos que cuentan la historia de una madre, que puede ser la historia de muchas madres, mujeres que sostuvieron una vida dura y nunca dejaron de caminar. "Un homenaje a las madres y a las mujeres que nos han sostenido y querido", como explican los autores.

SOBRE LOS AUTORES.

José Bizarro (1978) y Javier Bizarro (1980) son dos hermanos que trabajan en el ámbito de la ilustración, la novela infantil y el teatro.

Han sido galardonados recientemente con el XXII Certamen Nacional de Relato Histórico "Álvaro de Luna" por la obra "Absolución o la noche triste", con el X Premio Literario Escribir el Paisaje de Segovia con "Escrito en piedra", con el IV Premio Literario Vila de Sencelles de novela corta con la obra "M'agradaria morir vestida de diumenge", con el XXXIII Concurso Literario Internacional Tierra de Toros de Colmenar Viejo (Madrid) con la obra "Nubes de oro y sangre" y con el Certamen de Narrativa Escriptora Gràcia Jiménez de Sant Vicenç de Raspeig por la obra "Germans de culpa".

En el ámbito teatral, recientemente han sido galardonados en 2024 con el Premio de la Fundación Enrique Salaberría (Smedia) por su obra "Das Dilemma" y el Certamen Jaume Roca de Andratx 2025 con la obra "L'Adeu Robat".