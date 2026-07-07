Un taller de Vida Autónoma en el Camero Viejo ayuda a combatir la soledad no deseada y reforzar relaciones sociales - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, acompañada por la directora general de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad, Marta Gómez, ha visitado el Taller de Vida Autónoma de Camero Viejo, un proyecto que promueve el envejecimiento activo, la autonomía personal y la prevención de la soledad no deseada entre las personas mayores de la comarca.

El programa, que comenzó su actividad a principios de este año, cuenta actualmente con la participación habitual de ocho personas procedentes de distintos municipios de Camero Viejo. En su mayoría, se trata de vecinos que viven solos o que disponen de escasas posibilidades de relación social debido a la dispersión geográfica y al reducido tamaño de las localidades en las que residen.

Durante la visita, María Martín ha destacado que "proyectos como este demuestran que la lucha contra la soledad no deseada pasa por crear espacios de encuentro cercanos, accesibles y adaptados a la realidad del medio rural, donde las personas puedan relacionarse, participar y sentirse acompañadas".

Asimismo, ha subrayado que "el objetivo no es únicamente ofrecer actividades, sino generar comunidad, fortalecer los vínculos entre vecinos y contribuir a que las personas mayores mantengan una vida activa y plena en sus propios pueblos".

Este taller forma parte de los programas de envejecimiento activo y prevención de la dependencia que el Gobierno de La Rioja impulsa en colaboración con entidades locales de toda la comunidad autónoma. Estas iniciativas favorecen el mantenimiento de las capacidades cognitivas, el bienestar emocional, la actividad física y la participación social de las personas mayores, contribuyendo además a prevenir situaciones de aislamiento y soledad no deseada.

En 2026, el Ejecutivo regional ha destinado más de 475.000 euros a programas de envejecimiento activo desarrollados en mancomunidades y ayuntamientos riojanos, con una previsión de más de 1.200 personas beneficiarias.

En el caso del Camero Viejo, el Gobierno de La Rioja financia este programa con una aportación de 58.160 euros. Se trata de una iniciativa especialmente relevante en una comarca caracterizada por el envejecimiento demográfico y la dispersión geográfica, donde además de promover hábitos saludables y la autonomía personal, contribuye a combatir el aislamiento social de las personas mayores.

UN ESPACIO DE CONVIVENCIA PARA TODA LA COMARCA

El Taller de Vida Autónoma se ha convertido en un punto de encuentro para vecinos de diferentes municipios de Camero Viejo, entre ellos Laguna de Cameros, Cabezón de Cameros, San Román de Cameros, Terroba, Jalón de Cameros y Soto en Cameros.

La actividad se desarrolla de lunes a jueves, en horario de 16,30 a 20,00 horas, y permanece abierta también a otros vecinos que deseen acercarse para compartir tiempo, conversar o participar en alguna de las propuestas programadas.

Además, el servicio facilita el traslado de los participantes desde sus domicilios hasta Soto en Cameros y a las distintas actividades previstas, garantizando así la accesibilidad y la participación de personas que, por motivos de movilidad o distancia, tendrían más dificultades para acudir.

La programación se diseña teniendo en cuenta los intereses y preferencias de los propios participantes e incluye paseos, juegos de mesa, manualidades, pintura, actividades de estimulación cognitiva y propuestas vinculadas a la memoria colectiva y las tradiciones locales. Entre ellas destaca la elaboración de un "Trivial del Camero Viejo", creado por los propios usuarios a partir de preguntas relacionadas con la historia, las costumbres y el patrimonio de los municipios de la comarca.

El proyecto incorpora también actividades de ocio y salidas culturales. En los últimos meses, los participantes han visitado Logroño, la Casa de las Ciencias y diversas exposiciones, además de participar en encuentros y actividades de convivencia que han favorecido la creación de nuevas relaciones personales.

En este sentido, María Martín ha señalado que "la verdadera dimensión de esta iniciativa se refleja en los vínculos que han surgido entre las personas participantes. Vecinos que antes apenas se conocían hoy comparten experiencias, mantienen el contacto y esperan con ilusión cada jornada de encuentro. Ese es, sin duda, el mejor indicador del impacto social de este proyecto".

ACOMPAÑAMIENTO CERCANO Y ARRAIGADO

El Taller de Vida Autónoma cuenta con dos profesionales que residen en la propia comarca y que se encargan del acompañamiento diario de los participantes, la organización de las actividades, el transporte y la dinamización del espacio.

Asimismo, la iniciativa ha contado con la colaboración de profesionales sanitarios y entidades como Cruz Roja La Rioja, que han impartido sesiones informativas sobre primeros auxilios, hábitos de vida saludables, control de la tensión arterial y promoción de la salud.

Con programas como este, el Gobierno de La Rioja refuerza su compromiso con el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores, especialmente en el medio rural, impulsando recursos que favorecen su autonomía personal, la participación social y la permanencia en su entorno habitual en las mejores condiciones posibles.