Talleres, cuentos y un ciclo de proyecciones sobre el cosmos, en la programación navideña de la Casa de las Ciencias

LOGROÑO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Casa de las Ciencias ofrece en este periodo navideño una programación que incluye diversos talleres, cuentacuentos y un ciclo de proyecciones sobre el cosmos. Las propuestas arrancan mañana, 20 de diciembre, y se prolongarán hasta el próximo 4 de enero.

'Navidad bajo el cosmos' es un ciclo que invita a mirar al cielo como lo hacían las antiguas culturas en el solsticio de invierno, pero desde la perspectiva científica y humanista de Carl Sagan.

En los días más fríos del año, cuando la noche es más larga, volvemos a mirar las estrellas en busca de significado. Así lo hicieron nuestros ancestros: el solsticio era ciencia, calendario, supervivencia.

Sagan nos recuerda que, en la vastedad del cosmos, la calidez la creamos entre humanos. Estas son las proyecciones que incluye el ciclo:

20 y 21 de diciembre: 'La columna vertebral de la noche'.

27 y 28 de diciembre: 'La vida de las estrellas'.

3 y 4 de enero: 'Las orillas del océano cósmico'.

Todas se desarrollarán a las 18 horas, en la sala de conferencias de la Casa de las Ciencias. Están dirigidas a todos los públicos, debiendo ser acompañados los menores por una persona adulta. La entrada es libre hasta completar aforo y la duración aproximada de las proyecciones es de una hora.

TALLERES DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA.

Además, se han programado diversos talleres de divulgación científica dirigidos a niños y niñas de diferentes edades. Todos se desarrollarán a las 12 horas y cuentan con 24 plazas, a excepción del relativo a 'Las máquinas de Turing', que dispone de 12 plazas. Las inscripciones ya están abiertas en la web www.casadelasciencias.logrono.es.

Estos serán los talleres de este periodo navideño:

20 de diciembre: 'Detectives del pasado'. 6-8 años.

23 de diciembre: 'Electromagos'. 9-12 años.

26 de diciembre: 'Mi digestión'. 4-5 años.

27 de diciembre: 'Mamíferos marinos'. 6-8 años.

30 de diciembre: 'Máquinas de Turing'. 9-12 años.

2 de enero: 'Experimentos asombrosos'. 4-5 años.

3 de enero: 'La aventura de volar'. 9-12 años.

CUENTOS

Finalmente, se ha organizado un programa de cuentacuentos para público familiar. Los menores tendrán que estar acompañados de, al menos, una persona adulta.

Estos cuentacuentos se celebrarán a las 18 horas en la sala de conferencias de la Casa de las Ciencias y cuentan con una duración aproximada de 45 minutos. La entrada será libre hasta completar aforo.

Estas serán las sesiones de cuentacuentos:

23 de diciembre: 'El cascanueces'. Animación infantil con 'Lua Limón te cuenta'.

26 de diciembre: 'Nuum, el niño de las cavernas'.

30 de diciembre: 'Vega, la exploradora del Sistema Solar'.

2 de enero: 'Nuestro amigo el bosque'.