Talleres de dibujo urbano buscan atraen a turistas para descubrir Logroño a través del lápiz y la acuarela

Archivo - Talleres de dibujo urbano atraen a turistas para descubrir Logroño a través del lápiz y la acuarela - BEGOÑA SAINZ DE MURIETA - Archivo

LOGROÑO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'La Rioja Turismo y Dibujo', impulsado desde 2016, vuelve a ofrecer talleres de urban sketch (dibujo urbano) que permiten a los participantes recorrer y plasmar los rincones más emblemáticos de Logroño -como la plaza del Mercado, la iglesia de Palacio, el Revellín o el parque del Ebro-, e incluso dibujar en una bodega urbana.

La impulsora de estos talleres, Begoña Sainz de Murieta, comenzó a impartirlos de forma continua en 2019 en la Universidad Popular y, a través del proyecto 'La Rioja Turismo y Dibujo', ha consolidado una propuesta que combina aprendizaje artístico, turismo cultural y experiencia personal.

Su trabajo se enmarca en el movimiento internacional urban sketchers, que promueve dibujar del natural en la calle, sin más condiciones que hacerlo en el momento y en el lugar representado.

Este verano, Begoña Sainz de Murieta ya ha completado dos talleres y el último tiene previsto desarrollarlo los días 4, 5 y 6 de septiembre.

Los talleres tienen una duración de tres días (viernes, sábado y domingo), en horario de mañana de 10 a 14 horas, para que por la tarde los asistentes puedan disfrutar de la ciudad o hacer turismo por La Rioja, como es habitual entre los participantes.

Durante las sesiones se enseñan técnicas de dibujo y acuarela, se guía todo el proceso y se fomenta el aspecto lúdico y de disfrute de conocer la ciudad a través del dibujo.

El perfil predominante es femenino, en torno a los 40-50 años, con procedencia del entorno cercano, Bilbao, Burgos, Cantabria, pero también de Barcelona y de la costa francesa, Biarritz, Bayona, zonas donde existe una gran afición a esta actividad.

Quienes se apuntan suelen tener afición artística hacia el dibujo y la acuarela, aunque no cuenten con mucha experiencia, y buscan aprender, relajarse y compartir su afición con personas con intereses similares.

Los asistentes se llevan un recuerdo muy personal de su paso por La Rioja, creado con sus propias manos: un cuaderno de viaje con apuntes y notas que fija en la memoria una experiencia única.

En cierto modo, el dibujo urbano es terapéutico y ayuda a no olvidar la ciudad o pueblo visitado, ya que "no es lo mismo hacer una fotografía, pasar por delante de una iglesia o parque que detenerse, abrir el cuaderno y dibujarlo", comenta Begoña Sainz de Murieta.

'La Rioja Turismo y Dibujo' es un proyecto artístico y cultural creado en La Rioja en 2016, con el objetivo de ofrecer al turista o visitante descubrir la ciudad a través de rutas guiadas de dibujo, siguiendo la línea del movimiento internacional Urban Sketchers.

Se trata de una experiencia artística y lúdica que consigue, a través del dibujo, fijar en la memoria un recuerdo único y muy personal del viaje.