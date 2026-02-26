TCAEs salen a la calle para reivindicar sus derechos; "Ahora mismo somos una mano de obra más barata que los enfermeros" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAEs) han participado este jueves en una concentración frente a la Consejería de Salud, en Logroño, con el fin de exigir la adecuación de su grupo profesional a la titulación exigida para el desempeño de sus funciones y a la responsabilidad asistencial que asumen diariamente en el sistema sanitario público. "Ahora mismo somos una mano de obra más barata que la enfermera a pesar de todo lo que hacemos".

Una vez más salen a la calle para exigir una "reivindicación histórica" tal y como ha indicado la TCAE del hospital San Pedro de Logroño, Julia Roncero, quien ha pedido que se les actualice las funciones que realizan porque "estamos desprotegidas legalmente ya que realmente nos siguen rigiendo las funciones de 1973".

En concreto se ha referido al artículo 85 del Estatuto de Personal Sanitario no facultativo de orden del 26 de abril de 1973, en este punto quedan "claras" aquellas funciones prohibidas para los --antiguamente denominados- Auxiliares de Enfermería pero que, en la actualidad, "hacemos".

Como ha leído en la norma queda "expresamente prohibido" a los Auxiliares de Enfermería desempeñar los siguientes cometidos; Administración de medicamentos por vía parenteral, escarificaciones, punciones o cualquier otra técnica diagnóstica o preventiva, la aplicación de tratamientos curativos de carácter no medicamentosos o la administración de sustancias medicamentosas o específicas cuando para ello se requiera instrumental o maniobras cuidadosas.

También tienen prohibido ayudar al personal médico en la ejecución de intervenciones quirúrgicas, auxiliar directamente al médico en las consultas externas y en general realizar funciones de la competencias del Personal Auxiliar Sanitario Titulado (ATS, enfermeras)".

Muchas de estas funciones, ha reiterado, "sí que las hacemos las TCAEs". Por eso piden "que se les actualice dichas funciones".

Como ha indicado, el salario ya lo tienen estipulado como el nivel 'C1, "pero no nos los terminan de dar. Nosotros somos técnicos de grado medio y nos pertenecería el C1".

Esta situación puede afectar a más de 800 TCAEs en La Rioja. Como indica "ahora mismo somos una mano de obra más barata que la enfermera a pesar de que hacemos muchas funciones. No queremos seguir perdiendo porque llevamos 19 años haciéndolo". Un dinero, indica, "que nos pertenece por Ley y la Ley hay que cumplirla".

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

La concentración ha sido organizada por la Federación de Atención a la Ciudadanía de la Unión Sindical Obrera (FAC-USO), en colaboración con la Plataforma Estatal de TCAE Unidos por el C1. El objetivo es "reclamar la actualización de la clasificación profesional de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) al Grupo C1".

Como han indicado el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015) establece que el acceso al Subgrupo C1 requiere estar en posesión del título de Bachiller o Técnico, titulación que corresponde a la Formación Profesional de Grado Medio exigida para ejercer como TCAE.

Sin embargo, estos profesionales continúan clasificados en el Grupo C2, situación que la FAC-USO "considera desactualizada y no ajustada a la estructura formativa vigente".

Los TCAE desarrollan su labor en hospitales, centros de salud, servicios de urgencias, unidades de cuidados críticos y dispositivos sociosanitarios, desempeñando funciones esenciales en la atención directa a los pacientes y garantizando la continuidad asistencial del sistema sanitario público.

"No estamos reclamando un privilegio, sino el cumplimiento del marco normativo vigente. El reconocimiento del Grupo C1 es una cuestión de coherencia legal y de respeto profesional hacia miles de TCAE que sostienen diariamente la atención sanitaria", señalan desde USO.

Finalmente desde el sindicato instan a la Administración sanitaria a iniciar de manera inmediata "los trámites necesarios para la adaptación normativa correspondiente. La actualización de la clasificación profesional no puede seguir demorándose.