El Teatro Bretón abre el mes de abril con cabaré y cine - TEATRO BRETÓN

LOGROÑO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Bretón vuelve este fin de semana tras el parón de Semana Santa con un espectáculo de variedades el sábado y cine de autor el domino.

El sábado 11 de abril, a las 20 horas, llega el cabaré al escenario municipal, con 'El Rey de la farándula'. Un espectáculo sarcástico y vibrante que revela los secretos de Felipe IV con humor, música y emoción.

El reinado del monarca estuvo marcado por el apogeo de las artes en el Imperio español, pero también fue el inicio del declive del imperio, con guerras, corrupción y la decadencia de la Casa de los Habsburgo.

En este contexto, surge un personaje misterioso y fascinante, mezcla de actor, cómico, cantante y bufón, que sirve de hilo conductor en 'El Rey de la Farándula' que, con un tono sarcástico, provocador y a la vez conmovedor, nos ofrece una visión humana y emocional del monarca y su tiempo.

El espectáculo está protagonizado por Ángel Ruiz y Bru Ferri, y dura en torno a una hora y 20 minutos. El precio oscila entre los 8 y los 18 euros.

El domingo el escenario se viste con la gran pantalla y proyecta el largometraje 'Simón de la montaña', del director Federico Luis.

El filme explora la capacidad humana a través de un personaje que reúne las preocupaciones, proyecciones, pasiones y obsesiones que giran alrededor de la noción de persona con discapacidad.

La película se cuestiona cuáles son las motivaciones que llevan al protagonista, Simón, a unirse a un grupo de amigos con discapacidad en el que por fin se siente integrado, sin formar él parte del colectivo.

La obra ha sido reconocida en festivales internacionales como el de Cannes, el de Cine de Munich y el de Lima, entre otros. La entrada cuesta 5,50 euros y dura 98 minutos.

Las entradas para ambas citas culturales se pueden adquirir en la web del Teatro Bretón.