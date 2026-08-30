El Teatro Bretón acoge nueve espectáculos del programa PLATEA desde octubre de 2026 hasta abril de 2027

Archivo - Los actores José María Pou (3d), Victoria Pagés (4i), Pep Planas (d), Claudia Benito (2i), Aída Llop (2d) y Jep Barceló (i), y el director Josep Maria Mestres (3i), durante la presentación de la obra de teatro ‘Gigante’, - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño se adhiere de nuevo al programa estatal de artes escénicas PLATEA, que permitirá al Teatro Bretón incorporar a su programación nueve espectáculos de teatro, danza y circo, desde octubre de este año hasta el mes de abril de 2027.

Gracias a este programa el teatro logroñés amplía y mejora su oferta para los próximos meses con obras de gran calidad y galardonadas en diferentes certámenes.

Entre ellas, propuestas como 'Gigante', protagonizada por José María Pou; 'Sómion', reconocida con varios galardones en el ámbito del teatro infantil, como el Premio FETÉN 2026 al Mejor Espectáculo de Títeres y Objetos; o 'Domte', con galardones como el Premio FETÉN 2026 al Mejor Espectáculo de Noche y el Premio De la Crítica 2026 al Mejor Artista de Circo.

Organizado por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Cultura en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios de las Entidades Locales Platea tiene como objetivo contribuir al mantenimiento y la sostenibilidad de las temporadas de artes escénicas desarrolladas en espacios de entidades locales.

TEATRO, DANZA Y ESPECTÁCULOS CIRCENSES.

La obra 'Gigante', coproducción de Teatre Romea y Grec Festival de Barcelona ganadora de tres Premios Olivier 2025, será el primero del programa y se representará el 9 de octubre a las 20 horas.

José María Pou encarna a Roald Dahl, el excéntrico escritor de fama internacional, autor de éxitos como 'Matilda', 'Charlie y la fábrica de chocolate' y 'Las brujas', que vio cómo unas declaraciones polémicas suyas inflamaban a la prensa y afectaban a su reputación con consecuencias imprevisibles.

El 6 de noviembre, a las 20 horas, será el turno de 'Constelaciones', coproducción del Centro Dramático Nacional y Barco Pirada que examina las incontables posibilidades de una pareja o de dos individuos que no llegan a emparejarse basándose en la idea del multiverso cuántico.

La posibilidad de haber actuado de diferentes maneras siempre está presente en las relaciones personales, el qué hubiese pasado, especialmente cuando los desenlaces no son los esperados. Bajo este argumento 'Constelaciones' retrata la relación entre Marianne y Ronald a través de la física cuántica y la teoría de los universos paralelos.

Ya en 2027, el 31 de enero (18 horas) será el turno de teatro familiar con la obra 'Sòmion. La ciudad de los oficios imposibles', de la compañía El que ma queda de teatre.

Recomendada a partir de cuatro años, este espectáculo de títeres con música en directo hace viajar al espectador hacia una ciudad donde todos los oficios son peculiares: el hombre que pone las calles, el despertador, la maestra de canto de pájaros, el pintor de hojas de árbol, la costurera de corazones rotos, etc.

Orio Pla Solina, Premio Teatre Barcelona 2025 a la mejor interpretación, llega al Teatro Bretón el 13 de febrero (20 horas) con la obra 'Gola', coproducida por Festival Temporada Alta y Teatre Nacional de Catalunya.

La obra reflexiona sobre la gula como un impulso desenfrenado por engullir y consumir sin digerir, mostrando a un personaje frenético que salta de un estímulo a otro para huir del vacío, la frustración y el miedo a la insignificancia.

El 27 de febrero, a las 19 horas, será el turno de 'Domte', el primero de los dos espectáculos circenses incluidos en el programa Platea. Producida por la Compañía Nacho Flores, la obra se basa en un dúo de circo contemporáneo con música en directo e inspirada en un imaginario mitológico.

Una pieza poética y visual que invita a seguir el viaje de transformación de su protagonista que, con la complicidad del público, cabalga haciendo equilibrios con un minotauro, desde la quimera hasta la libertad más delirante.

El 5 de marzo, a las 20 horas, la compañía Taiat Dansa llega al teatro logroñés con 'Las hijas de Bernarda', un espectáculo de danza contemporánea que reinterpreta el universo dramático de Federico García Lorca.

En la obra de Taiat Dansa, la figura de Bernarda Alba es un personaje invisible y una autoridad inmaterial para poner el foco absoluto en el encierro físico, la angustia, los conflictos y la opresión de las cinco hermanas a través del movimiento y la música en vivo. Las cinco hermanas se vigilan (y las vigilan), se observan (y las observan) y bailan cada acción a la luz de las expectativas morales.

Precisamente esta forma sutil de control le da a la pieza su intensidad opresiva y hace viajar al espectador por temas tan universales como la opresión, las tensiones familiares, la crítica social y la lucha por la libertad y la identidad.

El 12 de marzo, a las 20 horas, será el turno del clásico de Ramón del Valle-Inclán 'Farsa y licencia de la reina castiza', una coproducción de las compañías Nao D'Amores y Teatro Español.

Versionada y dirigida por Ana Zamora, la obra está ambientada en un Madrid de sainete y miseria, donde la reina Isabel II y su corte desfilan como figuras ridículas atrapadas en un mundo de corrupción, farsa y doble moral. A través del característico esperpento de Valle-Inclán, la obra es un retrato feroz de un país cíclico, marcado por el abuso de poder, la hipocresía y el absurdo.

La danza regresará al Teatro Bretón el 19 de marzo (20 horas) con el espectáculo 'Dique', de la compañía Nova Galega de Danza. La obra se centra en la construcción del Dique de la Campá de Ferrol.

Una obra de ingeniería hidráulica en la que, entre 1874 y 1879, 200 mujeres conocidas como "las estibadoras" retiraron 245.000 metros cúbicos de tierra y piedras que transportaron en 58.000 cestos cada una sobre sus cabezas cobrando mucho menos que los hombres que realizaban la misma tarea. En este contexto, 'Dique' pone en diálogo la danza contemporánea y la danza tradicional gallega en una conversación que refleja la conexión entre pasado y presente.

El circo pondrá el cierre a esta programación el 17 de abril, a las 19 horas, con el espectáculo 'Voa!', de la compañía La Gata Japonesa, un espectáculo unipersonal de circo, clown y teatro gestual, interpretado por Diego García Molino y dirigido por Leandre Ribera.

La obra invita al público a recuperar la inocencia de la infancia y la libertad del juego a través de un personaje entrañable que revierte la rutina en un espacio poético para disfrutar y emocionarse.