El Teatro Bretón ofrece este fin de semana las obras 'Decadencia' y 'Beethoven#ParaElisa'

LOGROÑO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Bretón ofrece este fin de semana dos obras: 'Decadencia', de Steven Berkoff, y 'Beethoven#ParaElisa', reconocida con el premio FETEN 2021 al mejor espectáculo musical. La primera de ellas tendrá lugar mañana viernes, a las 19,30 horas, mientras que la segunda será el domingo día 3 a las 19,00.

El Teatro Bretón de Logroño acoge mañana 1 de abril, a las 19,30 horas, 'Decadencia', de Steven Berkoff, un mago del humor negro. Esta obra supone un espejo y una radiografía: en el primero, se ve lo que nuestras sociedades ocultan de puertas para dentro; en la segunda, las enfermedades morales que padecemos.

'Decadencia' es una obra cáustica, provocadora, que persigue al público, lo acorrala y a menudo le obliga a reír por no llorar. Sus protagonistas, dos parejas formadas por tres aristócratas y un vividor que aspira a sacar provecho de sus debilidades, son clasistas y racistas, frívolos y desalmados, son hipócritas, banales y egoístas; actúan como depredadores, no tienen principios ni límites, aunque sí miedo a que los miserables a quienes desprecian se junten y los ataquen.

Su humor es sarcasmo, su ironía es rabia, son grotescos pero peligrosos y, antes que nada, son infelices, están vacíos aunque no les falte de nada y ni sus lujos ni su lujuria los llenan: a nadie le amarga un dulce, excepto a ellos.

No creen en el amor y cuando forman parejas no lo hacen porque se quieran, sino porque se necesitan en el mal sentido de la palabra. No se seducen, se cazan; no se dan, se ponen precio; no se entregan, se venden, transforman sus cuerpos en una mercancía y solo llegan al placer a través del dolor, el abuso y la humillación. Y a la hora de vengar una infidelidad, no descartan ni desplumar al traidor ni cometer un crimen

El domingo 3 de abril, a las 19,00 horas, se representará 'Beethoven#ParaElisa', de las compañías Teatro Español y Manodesanto. Esta comedia dirigida por Olga Margallo, y con texto de Antonio Muñoz de Mesa, ha sido reconocida con el premio FETEN 2021 al mejor espectáculo musical. En ella se cuenta la historia de Teresa Malfatti, amor platónico de Ludwig van Beethoven, quien le encarga al genio de Viena que componga una pieza para piano dedicada a una joven prodigio que acaba de llegar a la ciudad, Elisabet Barensfeld, a la que cariñosamente llama "Elisa".

Teresa Malfatti le confiesa a Beethoven que la composición de la pieza es una excusa para que, además, le imparta clases de piano a la joven Elisa, que está perdiendo la vocación por la música. Beethoven se obsesiona por complacer a Teresa utilizando todas sus estrategias para que Elisa no abandone la música y descubre que tiene otra pasión distinta a la música. La joven le enseña a Beethoven que existe la vida más allá del genio, del talento y de la música.

Beethoven#ParaElisa habla del derecho a elegir tu propio camino, aunque estés "renunciando" a un talento impuesto que te iba a conducir a un supuesto destino de "reconocimiento y gloria". Tiene como telón de fondo la composición de una pieza musical como espejo para la construcción de la propia identidad.