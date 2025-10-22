Archivo - El Teatro Bretón ofrece este sábado 'Los Yugoslavos', una historia de palabras, amor, tristeza y esperanza - JAVIER MANTRANA - Archivo

El London City Ballet llega a Logroño el jueves con su espectáculo 'Momentum', tras tres décadas de ausencia

LOGROÑO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Bretón presenta este sábado, 25 de octubre a las 20:00 horas, la obra 'Los Yugoslavos', escrita por Juan Mayorga, una reflexión profunda sobre el amor, la tristeza, la búsqueda de un lugar y la esperanza contenida en las palabras.

En 'Los Yugoslavos', todo comienza cuando un camarero pide ayuda a un cliente a quien ha visto levantar, con palabras, el ánimo de otra persona. Le ruega que hable con su esposa, sumida en la tristeza y el silencio, con la esperanza de que encuentre las palabras que él no ha sabido pronunciar.

Ella, por su parte, recorre la ciudad con un mapa en la mano buscando un lugar llamado 'Los Yugoslavos', quizá un bar donde se reúnan quienes comparten haber nacido en un país que ya no existe. En su camino, una muchacha le ofrece, a cambio del suyo, otro mapa, iniciando así un viaje simbólico entre la memoria y la esperanza.

La obra se construye en torno a dos hombres que intercambian palabras y dos mujeres que intercambian mapas, en un diálogo sobre la comunicación, la identidad y la necesidad de encontrar sentido en un mundo fragmentado. El título alude a ese espacio imaginario donde podrían reunirse quienes comparten un pasado que ya no pertenece a ningún lugar.

Y, por otro lado, el jueves 23 de octubre a las 20 horas, el Teatro Bretón acogerá el esperado regreso a los escenarios del London City Ballet, una de las compañías británicas más reconocidas, que vuelve a brillar tras una pausa de tres décadas.

Bajo la dirección artística de Christopher Marney, la formación presenta 'Momentum', una propuesta que combina obras clásicas y contemporáneas y reafirma su posición como referente internacional en el mundo de la danza.