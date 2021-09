El teatro Ideal de Calahorra comenzará su temporada de teatro a partir del 25 de septiembre

LOGROÑO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo viernes 25 de septiembre tendrá lugar el comienzo de la temporada en el teatro Ideal de Calahorra y lo hará con una programación que combina teatro profesional, teatro aficionado y musical, teatro familiar, encuentros literarios y una propuesta musical de alta calidad.

Previamente al inicio de la temporada, el viernes 17 de septiembre, tendrá lugar la gala de entrega de los premios del XXII Festival de Cortometrajes ¡Cort...EN! "Ciudad de Calahorra", para lo cual podrán recogerse las entradas gratuitas en la taquilla del Teatro Ideal de 12,00 a 14,00 horas o en la página web https://teatroideal.sacatuentrada.es.

Oficialmente, la temporada comenzará el sábado 25 de septiembre (20,00 h.) con la obra teatral Todas hieren y una mata, de Álvaro Tato. Una comedia en verso sobre el amor y el tiempo, la primera del siglo XXI, escrita por este dramaturgo según las estrofas y métricas características de la comedia nueva de Lope de Vega. La obra viaja entre los siglos XXI y XVII para hablarnos del paso del tiempo, los recovecos del amor y el deseo y el precio de la conquista de la libertad de la mujer.

El domingo 26 de septiembre (20,00 h.), María Antonia San Felipe presentará en Calahorra su primera novela titulada Desnuda de mi ser, que la editorial riojana Pepitas de Calabaza publicará en las próximas fechas. La novela rescata a Ana de la Trinidad (1577-1613), una poeta mística que vivió en el convento de Carmelitas de Calahorra. Además de conocer a Ana de la Trinidad, la autora de la novela nos explicará cómo ha sido este reto literario y nos desvelará los pormenores de este relato de ficción.

Dado que la presentación se realizará en formato de encuentro liteario, se leerán tanto textos de la novela como poemas de Ana de la Trinidad por la periodista Esther Pascual. Alejandro López Tejedor y Rafael Gutiérrez interpretarán, en una magnífica adaptación musical, varios poemas de esta poeta riojana.

El sábado, 2 de octubre (20,30 h.) se representará en el Teatro Ideal la obra de teatro musical Días de verano, a cargo de la Asociación Cultural "La Cuarta Pared", con voz y música en directo. Una obra de teatro aficionado dirigida por el joven calagurritano Rodrigo Fuentes e interpretada por Raquel Cruz, Carlota Marín, Mario Murillo y el propio Rodrigo Fuentes. En esta historia Sierra y su enigmática pareja, llegan desde la gran ciudad a un remoto pueblo de España en busca de un milagro. Tan solo adelantamos que en este musical están los que creen que los milagros son algo que llega inesperada y arbitrariamente y están aquellos que los construyen día a día, casi de manera artesanal.

El domingo 10 de octubre (18,30 h.) el Ideal acogerá una obra de teatro familiar llamada Acróbata y arlequín, con la compañía "La maquiné". Una obra que introducirá a los más pequeños en el universo del circo que Pablo Picasso plasmó en sus coloridos y vanguardistas cuadros. A través del joven Pablo y su deseo de formar parte de la familia de los saltimbanquis, esta mágica historia nos descubrirá la importancia de la convivencia, la solidaridad y el respeto por los animales.

Un espectáculo multipremiado que combina canto y música en directo con títeres, coreografías maravillosas y una escenografía y unas proyecciones de ensueño. Recomendada a partir de 4 años.

La danza volverá al ideal el sábado 16 de octubre (20,00 h.) con el espectáculo "Around the world", de la compañía Brodas Bros en una combinación de danza, luz, tecnología y música sorprendente. Un espectáculo futurista y robótico a la par que humano y sensible que incluirá proyección interactiva, danza aérea y vestuarios de leds. Una propuesta de danza dirigida al público más joven.

El sábado 23 de octubre (20,00 h) la música tendrá su hueco en la programación a través del concierto de "La banda de Late Motiv", grupo de música que acompaña cada noche a Andreu Buenafuente en el programa con el mismo nombre. Capitaneada por el histórico Pablo Novoa de Golpes Bajos, esta banda está compuesta por seis miembros, que acumulan una gran trayectoria a sus espaldas en el horizonte musical español, habiendo acompañado a artistas de la talla de Enrique Bunbury, Dani Martín, Iván Ferreiro, Manolo García, Kase O., Zahara, Raphael o Ana Belén, entre muchos otros.

Ellos conforman una simbiosis perfecta de músicos que cada día hacen un repaso por cásicos del rock, R&B, soul y otro amplio abanico de estilos musicales, representados por grandes grupos como Rolling Stones, The Beatles, Ray Charles, Sam Cooke, Wilson Picket, Ottis Reding o Michael Jackson.

La programación se cerrará el mismo 31 de octubre (18,30 h.) con el teatro familiar titulado Xocolat de la compañía Teatro Paraíso. Este espectáculo, que forma parte del Circuito Escénico de La Rioja trata sobre la elaboración de tabletas de chocolate en un espacio limpio y perfecto. En él vive una mujer encantada con las rutinas y el orden de ese lugar. La llegada por sorpresa de una compañera extrovertida, divertida e impulsiva transformará el universo aséptico inicial. Porque a la recién llegada le aburre la monotonía, y está decidida a contagiar su mirada curiosa a esa mujer tan predecible con la que se ha encontrado. Recomendada a partir de 2 años.