Los técnicos continúan trabajando en San Vicente y Torresolano para intentar que los daños sean "los menores posibles"

Técnicos desplazados a San Vicente de la Sonsierra valoran los daños tras un desprendimiento en el castillo - DIÓCESIS

LOGROÑO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha asegurado que los técnicos, en colaboración con los Ayuntamientos, trabajan para estabilizar y permitir que los daños "sean los menores posibles" tras el derrumbe del muro del castillo de San Vicente de la Sonsierra y el colapso de otro muro de contención en la calle Monet de la urbanización Torresolano de Nalda.

Desde el punto de vista del tratamiento de la emergencia, el portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, ha recordado que ambos sucesos obligaron a declarar el Nivel 1 de Emergencia del PLATERCAR.

En concreto, el Ejecutivo riojano activó dicho Nivel del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja (PLATERCAR) el pasado 7 de mayo en San Vicente, con respecto a Nalda se declaró el día 4 del mismo mes.

En la actualidad, ha finalizado Domínguez, se están analizando las actuaciones a realizar en los dos lugares para estabilizar "y para permitir que los daños sean los menores posibles". Por tanto ha pedido "esperar a la respuesta de los profesionales" y, a partir de ahí, trabajar siempre en colaboración con los Ayuntamientos de ambas localidades "para actuar en consecuencia".