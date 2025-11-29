El Teléfono de la Esperanza de La Rioja organiza una Nochebuena para personas que se encuentren solas - TELÉFONO DE LA ESPERANZA

LOGROÑO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Por cuarto año consecutivo, el Teléfono de la Esperanza en La Rioja organiza una cena de Nochebuena para acompañar a personas que están solas o se sienten solas en una noche tan especial. Gracias a la colaboración de un amplio grupo de empresas y voluntariado de la Asociación, así como al apoyo del Gobierno de La Rioja y del Ayuntamiento de Logroño, esta entrañable iniciativa vuelve a hacerse realidad dentro del programa 'A TU LADO'.

La Navidad es una época que invita a reunirnos, compartir y celebrar, pero no todas las personas cuentan en su entorno cercano con quien hacerlo. Algunas viven lejos de sus familias, otras han perdido a seres queridos o simplemente están o se sienten solas. En estas fechas, ese sentimiento de soledad puede hacerse más intenso.

Por eso, esta cena busca ofrecer un espacio cálido de encuentro, compañía y afecto en el que compartir esa vivencia y disfrutar de este momento acompañado, con otros.

Expertos cocineros facilitan una cena llena de cariño, y con sus platos, también surgirán bonitos momentos de villancicos, historias, abrazos y el regalo más grande de todos: la compañía de los participantes.

"Queremos que cada persona que llegue sienta que su presencia tiene valor e importa y que su sonrisa iluminará y reconfortará a todos", afirman desde el Teléfono de la Esperanza.

"UN RECUERDO QUE ABRACE EL ALMA"

"Solo te pedimos que traigas tus ganas de vivir y de compartir una Navidad diferente en la que el regalo sea sentirse al lado de otros con los que brindar por la vida, haciendo que juntos esta Nochebuena sea un recuerdo que abrace el alma, porque esto es Navidad, y esta cena cobra sentido profundo cuando es compartida".

Este año vuelven a sumarse los colaboradores que hacen posible esta cita tan especial: Grupo Samaniego, Eurotoques, Embutidos Ortiz, 3 Lises, Panadería El Paraíso, Celebona, BOAL Eventos, Jeff de Bruges, Santos Ochoa, Azalea, Carlos Villoslada y las mujeres solidarias de Baños, junto con un grupo de voluntarios y voluntarias del Teléfono de la Esperanza que cuidan cada detalle para que quien acude se sienta acogido, acompañado y conectado con el resto de participantes.

Nos lo cuenta Cristina Díez Fernández, presidenta del Teléfono de la Esperanza de La Rioja: "Cada año comprobamos que esta iniciativa tiene un enorme valor humano. Las personas llegan a la cena tímidas, en silencio, y poco a poco se genera un ambiente de confianza, alegría sincera y cariño. Entre risas, conversaciones y villancicos, se transforma esta noche fría en una experiencia compartida y esperanzadora, en la que el calor de todos, nos alienta y transmite esperanza".

"Gracias a todos los que colaboran, ayudando a que estas personas puedan vivir una Nochebuena acompañadas y acompañando. La soledad podemos ayudar a combatirla entre todos".

QUIÉN Y CÓMO

A esta cena 'Nochebuena A TU LADO' puede asistir cualquier persona que se sienta sola, que pase la Navidad a solas porque su familia no está, porque haya perdido a alguien cercano o por cualquier otra circunstancia. El objetivo es ofrecer una Nochebuena en compañía, con otras personas en la misma situación y con voluntarios y amigos del Teléfono de la Esperanza de La Rioja.

Para acudir es imprescindible inscribirse previamente y tener la invitación.

Para hacerlo, hay que llamar al 941 24 49 48 (de lunes a jueves de 9,30 a 13,30 h y de 16,30 a 19,00) o escribir a larioja@telefonodelaesperanza.org, concertando una cita para recoger la invitación. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 5 de diciembre.

ACOMPAÑAR LA SOLEDAD

La soledad no deseada es un fenómeno cada vez más presente en nuestra sociedad. En lo que va de año, el Teléfono de la Esperanza en La Rioja ha recibido más de 1000 llamadas relacionadas específicamente con situaciones de soledad profunda y sufrimiento emocional.

Si te sientes sola, solo, o conoces a alguien que necesita apoyo, puedes acudir al programa "A TU LADO" del Teléfono de la Esperanza, un espacio en el que brindamos acompañamiento, escucha y recursos frente a la soledad o el aislamiento. Más información en: https://telefonodelaesperanza.org/la-rioja/a-tu-lado