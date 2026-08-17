La tercera edición de 'Planeta Rioja' se reiventa, crece en días y apuesta por las catas y charlas sobre el vino

Presentación de 'Planeta Rioja' - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La III Feria Internacional del Vino 'Planeta Rioja' se reiventa, crece en días, llegando a los cuatro -del 10 al 13 de septiembre- y apuesta por las catas y charlas sobre el vino. Además se traslada del Espolón hasta el Centro de la Cultura del Rioja.

Estos datos se han dado a conocer en la presentación de la iniciativa a cargo del concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, y el representante de Iberpop Producciones, entidad organizadora del evento, Ignacio Faulín.

El edil ha destacado que "de nuevo, Logroño vuelve a situarse como punto de referencia de la enología y la cultura en torno al vino, con una programación rica, cuidada y de gran valor, en unas fechas muy significativas como son los días previos a la Fiesta de la Vendimia".

Faulín, por su parte, ha explicado que "es una edición donde creo que hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo importante, con el ánimo de asentar este acontecimiento tanto aquí en La Rioja como cara al exterior, porque no deja de ser un evento enoturístico". "Un evento que persigue, que el público disfrute durante cuatro días una auténtica fiesta, pero también combinando, digamos, el lado más festivo con contenidos de todo tipo".

El jueves 10 de septiembre se inaugura la jornada a las 18,00 horas con la entrega de los III Premios Planeta Rioja, todo ello maridado con una degustación servida por la Asociación de Bodegas de Logroño y delicias gastronómicas. La clausura del festival será el domingo 13 de septiembre con una cata en el calado del siglo XVI del Centro de la Cultura del Rioja de la mano de José Ramón Jiménez, "El Educador en Vinos".

NUESTROS ENCUENTROS

Tal y como ha subrayado Sainz "uno de los ejes centrales de la programación son 'Nuestros encuentros'. Debates, conversaciones y ponencias con grandes personalidades del mundo de la gastronomía y la enología entre los que destacan nombres tan reconocidos como 'Mikel López Iturriaga (El Comidista), Amaya Cervera o Pepe Marín, entre otros".

El jueves, ha explicado Faulín, arranca estos encuentros el periodista Mikel López Iturriaga, al que le sigue el espectáculo 'Los monólogos científicos de Big Van Ciencia-el vino', conocidos por su participación en el espacio televisivo 'Órbita Laika'.

El viernes es el turno de Amaya Cervera, Premio Nacional de Gastronomía a la Comunicación Gastronómica en 2023, y de Sergio Sauca, periodista deportivo de TVE y gran divulgador del mundo del vino.

El sábado 12 de septiembre, habrá cuatro citas distintas a lo largo del día, con Pablo García Mancha, periodista y escritor especializado en gastronomía y vino; Ignacio Faulín, director de Planeta Rioja; David Barrufet, portero de balonmano con una extensa trayectoria y apasionado del vino; y, por último, Pepe Marín, periodista, productor y presentador, muy popular por sus viajes gastronómicos en el canal de televisión Canal Cocina.

El domingo 13, en la última jornada de Planeta Rioja, serán dos las personalidades invitadas a 'Nuestros encuentros', el maestro heladero con gran reconocimiento nacional y multipremiado, Fernando Sáenz, y Alberto García Moyano, abogado y experto en hostelería barcelonesa y nacional.

CATAS CON GRANDES VINOS DE NUESTRA REGIÓN

En cuanto a los vinos, el jueves 10 de septiembre se comenzará con una degustación servida por la Asociación de Bodegas de Logroño, con el acompañamiento de delicias gastronómicas durante el acto de inauguración.

El viernes 11 de septiembre, es el turno de los vinos de 'Menudas Bodegas' de Rioja. Doce bodegas con encanto que visibilizan y apoyan a los pequeños vitivinicultores de LA DOCa Rioja, destacando sus esfuerzos y singularidades. Antes de la cata, habrá una presentación y charla sobre sus vinos.

El sábado 12 una docena de bodegas seleccionadas de Rioja se unen a una denominación invitada como es la DO Txakoli de Álava. Se desarrollará una cata en la que habrá también delicias gastronómicas añadidas. Estas tres catas y encuentros gastronómicos se ubicarán en el ágora del Centro de la Cultura del Rioja y estarán amenizados por música en directo y DJs que permitirán disfrutar de una experiencia sensorial completa.

Y 13 de septiembre, concluye el Festival con El Educador en Vinos, José Ramón Jiménez. El reconocido divulgador será el encargado de poner el broche final a este encuentro de cuatro días con una cata íntima en el calado del Centro de la Cultura del Rioja.

Las entradas para las catas y los encuentros del festival se pondrán a la venta el próximo miércoles 26 de agosto y los precios de cada actividad varían entre los 20 y los 40 euros.