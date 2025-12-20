La tercera edición de 'Rock por Palestina' sube al escenario a N de Nico, El Congrio Dinámico y Enay

Tercera edición del concierto solidario 'Rock por Palestina' - ROCK CON PALESTINA

LOGROÑO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del concierto solidario 'Rock por Palestina' subirá al escenario a N de Nico, Enay, El Congrio Dinámico y la presentación en directo de la canción solidaria Actúa, interpretada por una docena de músicos riojanos.

La cita es el domingo 28 de diciembre, a partir de las 12:30 horas en la Sala Fundición. Además de los conciertos habrá varios puestos con artesanía y productos gazatíes, así como un córner con comida para poder acompañar el vermú.

Las entradas ya están a la venta online a diez euros precio anticipado (doce euros en taquilla). También se ha establecido una fila 0 para todos aquellos que quieran colaborar con la causa pero no puedan acudir a la cita. La recaudación se destinará íntegramente a infancia de Gaza a través de UNICEF

De nuevo son tres los artistas riojanos que encabezan el cartel: la banda de punk rock, El Congrio Dinámico; el grupo de rock flamenco, Enay; y la gran revelación del rap, N de Nico.

A estas tres formaciones se sumarán en el escenario otros invitados como los alumnos de CSAEL (Centro Superior de Artes Escénicas de La Rioja), entre otros.

Como colofón se presentará por primera vez en directo la canción solidaria en contra del genocidio del pueblo palestino, Actúa; una iniciativa de Nicolás Pascual (N de Nico) tras participar como artista invitado de Los Zigalas en la primera edición de Rock Por Palestina.

El tema ha sido grabado este otoño en Alea Studios (Logroño) bajo la producción de Alfonso Herce.

Además del propio Nicolás y Alfonso, la canción cuenta con la colaboración de una decena de músicos riojanos: Álvaro de Pepa (El Pájaro Violador), Dani Pérez (Tobogán, Los Conejos), Dani Salitre (El Pájaro Volador, Kontrol Mental), David Herrera (Kontrol Mental), Diego M. Continente (Messura), Héctor Hernáez (Zenobia), Israel del Valle (Isra y la Banda Palestina), María Rodríguez, Nayra Rodríguez y Víctor Estrés (Los Zigalas).

El tema, que se escuchará en primicia en este concierto, estará disponible próximamente en plataformas digitales.

Como en las ediciones anteriores, "sorpresas y momentos únicos se irán sucediendo sobre el escenario que harán de este concierto una nueva cita realmente especial e inolvidable".

Además de los conciertos, en esta ocasión se contará con varios puestos con artesanía y productos gazatíes por si alguien quiere aprovechar para hacer regalos solidarios en estas fechas, así como un córner con comida para poder acompañar el vermú.

La iniciativa ha vuelto a ser organizada por las gestoras culturales Paola Feregrino y Ainhoa Tilve, junto a la Sala Fundición, y con la colaboración de Acampada por Palestina Rioja y Educación por Palestina. El cartel es un diseño original del ilustrador de origen mejicano, Lino de la Guerra.

MÁS DE 5.000 EUROS RECAUDADOS EN LAS DOS EDICIONES ANTERIORES

Las dos convocatorias de 'Rock por Palestina', celebradas los pasados 19 de junio y 4 de septiembre en la sala Fundición, fueron todo un éxito: aforo completo desde varios días antes de la cita y con una gran aportación de donaciones de fila cero.

En total se han recaudado más de 5.000 euros: primero 2.510 euro para la cuenta de emergencia en Gaza de la UNRWA, y después 2.570 euro para la ONG Paz con Dignidad.

Entre las bandas que ya han participado están Bittercalvo, The Derty Gerties, Los Zigalas, Isra y la Banda Palestina, Eli y los Revivalites o The Sandías All Stars, combo formado para la ocasión por los músicos Dani Pérez (Tobogán), Víctor Estrés (Los Zigalas), Diego M. Continente (Messura), Ibai Landa (Eh, Mertxe!), Pablo Magariños (Los Mutagénicos) y Bea Subero (Hijas del No).

A ellas se han sumado colaboraciones de artistas invitados como Elena Aranoa, Jonás y Ana Amanda Sainz, Mati Larrea, Nicolás Pascual, María Rodríguez, YÃO k y Enrique Cabezón.

La convocatoria atiende a un doble objetivo: por un lado, colaborar económicamente para que el pueblo palestino reciba ayuda humanitaria; y por otro, concienciar y visibilizar un drama atenta directamente contra los Derechos Humanos.

La organización cuenta con un perfil de Instagram @rockporpalestina donde publican todas las noticias y novedades de la iniciativa. Se prevé que en marzo haya una nueva convocatoria para continuar con la recaudación para ayuda humanitaria para el pueblo palestino, "que sigue muriendo a manos del estado sionista de Israel que no está cumpliendo los términos del alto el fuego".