Ternera ecológica riojana y solidaridad se vuelven a dar cita este sábado con la degustación de CPAER

Archivo - Imagen de archivo de la degustación - CPAER - Archivo

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja (CPAER) vuelve a convocar una de sus citas más populares: la degustación de ternera ecológica asada, que este año se enmarca dentro de las fiestas de San Mateo de Logroño.

De este modo, la cita tendrá lugar el sábado 26 de septiembre en la Plaza Diversidad, junto al Ecomercado de Logroño, en el marco de las fiestas de San Mateo.

La protagonista será la ternera ecológica procedente de la explotación agroganadera institucional de Pazuengos, que se asará lentamente "al espetón" durante toda la noche para servirse a partir de las 12.00 horas, en pleno ambiente festivo.

Cada ración tendrá un precio simbólico de 2,5 euros y podrá acompañarse de una copa de vino ecológico DOCa Rioja procedente de la bodega institucional de La Grajera. Una propuesta que lleva a la mesa el sabor del campo riojano y pone en valor el trabajo que hay detrás de sus productos ecológicos.

Pero esta degustación tiene también un motivo especial para compartirla. Toda la recaudación se donará íntegramente a la Cocina Económica de Logroño, entidad social que atiende a personas en situación de vulnerabilidad y que este año celebra su 125 aniversario.

De Pazuengos a La Grajera, y de ahí a la mesa de San Mateo, la iniciativa reúne producto ecológico riojano, tradición y solidaridad en torno a una misma celebración. Porque disfrutar de lo nuestro también puede ser una forma de ayudar.

La actividad está organizada por el CPAER y cuenta con la financiación del Gobierno de La Rioja, en el marco de las acciones de promoción de la producción ecológica.