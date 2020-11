Un testigo "fundamental" no acude al juicio de los 'Payasos Justicieros' y será reclamado incluso con detención

"Recuerdo muy tristemente cómo se nos llenó la casa de humo", los vecinos del garaje incendiado relatan las horas de miedo

LOGROÑO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Uno de los testigos considerado por las defensas como "fundamental" no ha acudido hoy a declarar en la cuarta sesión de la vista oral en el juicio contra los 'Payasos Justicieros' (nombre con el que, según la investigación policial se jactaban en las redes sociales).

El testigo, citado hoy a las 10:30, ha sido reclamado en varias ocasiones por la jueza y, ya a las doce del mediodía, ha dado comunicación a las partes de su incomparecencia.

Mientras la fiscal no ha mostrado interés en insistir en que se reclamara su presencia, las defensas han destacado que se trata del autor de "la única huella en todo el procedimiento" y que, por tanto, "se le debe citar y venir".

Con el acuerdo de las cuatro defensas, la jueza ha anunciado iniciar el procedimiento para conseguir su testimonio, usando las medidas que fueran necesaria incluída la detención.

"Es un testigo fundamental, no se puede juzgar" la causa "sin escucharle en sede judicial, voluntariamente o detenido, ya que ha estado en los hechos y ha sido condenado por el Juzgado de menores", ha clamado una de las defensas diciendo que "necesita interrogarlo".

Otra ha añadido: "Esta persona ha estado vinculado con dos de los hechos que se imputan a mi representante", en concreto, el incendio en la Plaza de Otoño y el robo de un coche el 18 julio, siendo la "única persona de la que, realmente, hay una evidencia de que participó" porque se tiene su huella.

En la sesión de hoy, además, han ofrecido su relato varios vecinos del inmueble de la Plaza de Otoño, donde los acusados, presuntamente, quemaron varios vehículos y provocaron un incendio en el garaje que tardó varias horas en ser apagado por los bomberos.

"Recuerdo muy tristemente cómo se nos llenó la casa de humo", ha contado un vecino de edad avanzada. Todos han coincidido en que los cuerpos de seguridad, la policía ha concretado este señor mayor, les pidieron que cerraran ventanas y no saliesen de casa y pasaron horas de miedo e incertidumbre.

"NO LO RECUERDO PERO SÍ"

El hermano de I.A, uno de los acusados, ha comparecido por videoconferencia por haber accedido al garaje con su hermano y la novia de éste, N.M, para intentar robar un vehículo y, como no pudieron, prender fuego.

Su declaración, no obstante, no ha sido nada clara. Lo reconoció en el Juzgado de Menores (entonces lo era) y está condenado por ello, sin embargo, hoy ha sido más impreciso: "No lo recuerdo, pero sí", ha dicho y: "Recuerdo que entramos a robar un coche pero no me acuerdo qué pasó".

La fiscal, por otro lado, ha querido saber si el 11 de junio de 2018 la acusada T.G le escribió por WhatsApp para que despertara a su hermano y le dijo: "Dile que los payasos justicieros tienen que actuar". Ha respondido que sólo recuerda que le pidió que le despertara.

Los cuatro acusados, que según la investigación policial se hacían llamar en redes sociales 'Los Payasos Justicieros', están acusados de robar y quemar vehículos en el verano del 2018. Llegaron a quemar, según se les acusa, coches en tres garajes comunitarios y poner en riesgo la vida de los vecinos que vivían sobre los mismos.

Se trata de dos chicos y dos chicas, novios cuando sucedieron los hechos y todos menores de 25 años. El Ministerio Fiscal solicita penas de hasta 75 años y medio de prisión.